/ / Policia de Guarantã do Norte prende dois foragido da operação mercúrio

No último dia 25 de janeiro deste ano a Policia Civil de Guarantã do Norte/MT deflagrou a operação Mercúrio, onde ocorreram varias prisões em decorrente à investigação sobre os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, tortura e homicídios.









Mesmo com as prisões que aconteceram no dia da operação, alguns elementos foragiram da cidade e com isso as investigações continuaram no intuito de localizarem os foragidos. Durantes as investigações os investigadores descobriram que dois elementos estavam na cidade de Novo Progresso/PA.





Os elementos presos pelos investigadores foram Alisson do Lago Marques Souza, vulgo “Bê” e Paulo Henrique Alves, vulgo “Paulão da Cometa”. Na mesma diligencia foram apreendidos um quilo e trezentas, gramas de substancia análoga a maconha.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Foto Assessoria)