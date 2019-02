/ / PM/MT ativa Grupo C.A.R (Comando de Ações Rápidas) em Guarantã do Norte

A PM/MT instalou nos últimos dias, o grupo C.A.R (Comando de Ação Rápida) em Guarantã do Norte/MT, o efetivo agora contará com motocicletas para reforçar o trabalho de policiamento ostensivo e prevenção da Polícia Militar.

O Comando de Ações Rápidas vai reduzir o tempo de pronto atendimento à população com o uso de motocicletas em operações policiais. Os soldados pilotos das motos realizaram cursos de treinamento, de legislação de trânsito, gerenciamento de crise, policiamento moto ciclístico, técnicas avançadas de pilotagem, escolta com motocicleta, mecânica, primeiros socorros e resgate, além do estágio supervisionado.

As motos são uma ferramenta importante para o policiamento preventivo, sobretudo naquelas situações que necessitam deslocamento emergencial. A população tem percebido a intensificação das atividades do batalhão. É importante considerar que o policial de moto tem uma tensão e agilidade diferente do policial de viatura.

A missão desse grupamento é apoiar outras unidades de policiamento extensivo. A partir de agora, a sociedade começará a observar mais rapidez no atendimento da ocorrência.

Por/ O Território