/ / O exame foi aplicado nas dependências do antigo Hotel Matupá cedido pela Prefeitura Municipal ao Grupo UNIFAMA

Foram mais de 180 inscritos no vestibular da FAMA – Faculdade de Matupá. Os que pleiteiam e concorrem as vagas nos cursos superiores de Direito e Agronomia vieram de diversos municípios do Vale do Peixoto, Portal da Amazônia e até do Sul do Estado do Pará.

O exame foi aplicado nas dependências do antigo Hotel Matupá que foi cedido pela Prefeitura Municipal para o Grupo UNIFAMA.

Segundo o Diretor Administrativo, Cássio Brizzi Trizzi, o prédio foi reformado e adequado para atender os laboratórios, salas de aula, biblioteca, setor administrativo, ouvidoria, sala de professores, auditório, dentre outros departamentos e repartições educacionais.

“Temos que agradecer ao Prefeito Valtinho Miotto que colocou a disposição da FAMA toda essa infraestrutura, acreditando não apenas em nosso grupo empreendedor, mas principalmente no conforto, comodidade e segurança dos acadêmicos, que agora podem cursar o ensino superior mais próximos de seus lares e familiares. Este é um grande momento para a história educacional de Matupá e todos os municípios que margeiam a BR-163”, declarou Cássio Brizzi Trizzi.

Os candidatos participantes do vestibular realizado no sábado dia 24 de fevereiro estiveram concentrados, mas graças ao bom preparo e dedicação, quem sabe poderão conquistar a tão sonhada vaga nesta universidade genuinamente Matupaense.

A Diretora Geral do Grupo UNIFAMA, Fabiana Varanda Jorge destacou que o MEC reconheceu o status de excelente e muito bom dos Cursos de Engenharia Agronômica (Conceito 5) e de Bacharelado em Direito (Conceito 4). A meta é ofertar no futuro cerca de 20 a 30 cursos superiores na Faculdade de Matupá – FAMA.

A prova realizada em um único dia foi composta por temas como Ciências Humanas, Linguagens, Ciências da Natureza, Matemática e Redação.

“O resultado do Vestibular estará disponível nesta segunda-feira(25), a partir das 13:00 horas no Portal Oficial da UNIFAMA, e a partir daí os clasificados poderão comparecer na sede da instituição para efetuar a matrícula, já que as aulas terão início no dia 09 de março de 2019”, disse Fabiana Varanda Jorge.

Já foram protocolados junto ao MEC a solicitação dos cursos de Veterinária, Engenharia Civil e Piloto de Avião (Ciências Aeronáuticas).