/ / Motociclista de Peixoto morre atropelado por caminhão que foge sem prestar socorro

Um rapaz de 21 anos, identificado apenas como Jhorans, acabou morrendo em um acidente na noite deste domingo em Peixoto de Azevedo na BR-163.Ele estava em uma motocicleta Titan placa NTX-3829 de Peixoto de Azevedo e segundo relatos de testemunhas ele teria sido colhido por uma caminhão graneleiro que segundo consta fugiu sem prestar socorro.Há indícios de que outra motocicleta tenha envolvimento na colisão mas também não foi encontrada para dar esclarecimentos.A moto do jovem morador de Peixoto ficou toda retorcida a ferragens sobre a rodovia e o corpo estirado ao chão até chegada da polícia técnica.O Sgto. PM Adir esteve no local ajudando a segurança do trânsito ate a chegada da PRF. A PM pede qualquer informação de um caminhão com marcas de sangue ou suspeitas de envolvimento neste acidente que repassem a denúncia via 190.