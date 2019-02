/ / MONSTROS MARINHOS ENCONTRADOS NA PRAIA

De vez enquando criaturas não identificadas são encontradas próximo das praias, e pelo fato de não se parecerem com algum animal que já conhecemos acabam sendo chamadas de monstros marinhos ou às vezes as pessoas chegam a acreditar que seja algum animal pré-histórico, esse tipo de situação já chegou até mesmo a inspirar a produção de filmes e pensando nisso hoje você vai conhecer:





MONSTRO DE ACAPULCO

Acapulco sempre me faz lembrar a série do, “Chaves”, mas dessa vez talvez você para a se lembrar de lá por causa desse ocorrido, em março de 2016 os turistas que passaram pela praia de Bonfil, em Acapulco no México levaram um grande susto ao se depararem com uma estranha e misteriosa criatura que media cerca de 4 metros de comprimento, o monstro marinho encontrado na praia já estava em estado avançado de putrefação, quem visitou o local e viu o monstro marinho contava que não se parecia com nada visto antes, algumas pessoas que moram na região começou até mesmo espalhar boatos de que isso na verdade era um alienígena. Sabás de La Rosa Camacho coordenador da defesa civil comentou dizendo que poderia ser o corpo de uma baleia ou uma lula gigante, mas que não teria certeza disso. Olhando o vídeo eu não acredito na possibilidade de ser uma baleia e você comenta aqui embaixo o que você acredita que pode ser.





MONSTRO MARINHO DE NOVA ZELÂNDIA

Se você tem planos de visitar Nova Zelândia tome muito cuidado ao caminhar por suas praias, pois no ano de 2013 enquanto algumas pessoas passeavam pela praia encontraram uma criatura que descreveram como: “assustadoramente esquisita”, no primeiro momento os descobridores acreditaram que pudesse ser um monstro pré-histórico, e que tinha aproximadamente 9 metros de comprimento. Podemos reparar que o animal tem uma mandíbula enorme e dentes pontiagudos, por este fato muitas pessoas acreditam que esse monstro marinho nada mais é que uma Orca a famosa baleia assassina, mas e você, olhando essa imagem acredita que seja um monstro pré-histórico ou apenas uma baleia?





CRIATURA DO RIO PARANÁ

A próxima criatura foi encontrada em outubro de 2015, na cidade de Carmen Del Paraná que no Departamento de Itapúa, no Paraguai. Algumas imagens e vídeos circularam pela internet e deixou a população local assustada, isso sem contar outras pessoas ao redor do mundo que também ficaram apreensivas com o achado. Relatos que o animal foi encontrado boiando as margens do rio por uma equipe de bombeiros, várias teorias surgiram sobre qual animal seria alguns acreditam que possa ser um extraterrestre outros concordaram que seria o famoso chupacabra, em entrevista o comando dos bombeiros relatou que poderia ser uma espécie de macaco, mas que não poderia afirmar com certeza, pois o animal estava em um avançado estado de decomposição. Olhando esta imagem você acha que pode ser que animal? Comente aqui embaixo.





MONSTRO DAS FILIPINAS

Em fevereiro de 2017 a BBC noticiou o aparecimento de uma criatura misteriosa, o monstro foi encontrado em uma praia localizada em uma ilha nas Filipinas. A criatura causou medo nos moradores da ilha, pois ninguém sabia o que era realmente, o monstro media 6 metros de comprimento, e era peludo, algumas pessoas que estavam no local acreditaram ser uma nova espécie, mas os especialistas não acreditaram nessa possibilidade. A criatura que já estava em estado avançado de decomposição foi levada até a praia onde pessoas afirmaram que sua aparição esta relacionada ao terremoto que atingiu a região e que provavelmente teria desencadeado uma sequencia de outros fatos estranhos. Um especialista afirmou que a criatura estranha encontrada seria a carcaça de uma baleia, mas o que deixa as pessoas intrigadas foi porque a criatura tinhas pelos e não tinha calda igual às baleias.



E você comenta aqui embaixo você acredita que no fundo dos oceanos possam existir monstros marinhos ou criaturas gigantes e estranhas?