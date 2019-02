/ / Mais de 7 mil propriedades já cadastraram área de plantio de soja em MT; prazo segue até dia 15

Faltando pouco mais de uma semana para vencer o prazo do Indea, área de plantio de soja informada ultrapassa 6 milhões de hectares.

Rose Domingues | Secom-M

Até esta quarta-feira (06), foram cadastradas 7.026 propriedades produtoras de soja em Mato Grosso, com área de plantio informada pelos produtores superior a 6,1 milhões hectares. Na safra 2016/2017 o número de cadastros somou 12.290 propriedades, com uma área de 8,2 milhões/ha com produção da oleaginosa.

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT) alerta para o prazo máximo do cadastro da safra 2018/2019, que se encerra na próxima sexta-feira (15), e deve ser realizado por meio do Sistema de Defesa Vegetal do Estado de Mato Grosso (SISDEV), neste endereço eletrônico

O cadastro é importante para a Defesa Sanitária Vegetal, sendo a ferramenta utilizada pelos técnicos para conhecimento das áreas com lavouras de soja no Estado, usado para o acompanhamento das medidas fitossanitárias para prevenção e controle da Ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), além do período obrigatório do vazio sanitário.

Conforme a Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-MT nº 002/2015, de 29 de setembro de 2015, o cadastro das propriedades com plantio de soja deverá ser realizado anualmente logo após o término do plantio da lavoura, não podendo ultrapassar 15 de fevereiro. O produtor também precisa informar obrigatoriamente todos os dados solicitados no cadastro e as coordenadas geográficas da sede da propriedade.

Outras informações podem ser obtidas na Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal: (65) 3613-6045/cdsv@indea.mt.gov.br.