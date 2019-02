Por Telma Cenira Couto da Silva, doutora em Astronomia.

Em 19 de fevereiro ocorrerá a maior Super Lua do ano, quando a Lua, na fase cheia, parecerá maior e ficará ainda mais deslumbrante. Devido a um efeito de ilusão de ótica a Lua parece maior próxima ao horizonte, e, por isso, ela parecerá maior na madrugada do dia 19, pouco antes dela se pôr, mas, ainda estará esplendorosa no começo da noite do dia 19, quando estiver se levantando informou Telma Cenira Couto da Silva, doutora em Astronomia.Uma Super Lua ocorre quando o nosso satélite natural, na fase cheia ou, na fase nova, encontra-se no perigeu, ou, em pelo menos 90% de sua máxima aproximação à Terra, de acordo com a definição de Richard Nolle que a nominou. Para o público em geral, uma Super Lua está associada à Lua na fase cheia, quando a beleza da Lua pode ser observada.