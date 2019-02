/ / Luverdense empata e se classifica na Copa do Brasil

O Luverdense acaba de eliminar, com um empate em 0 a 0, o Corumbaense, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, disputada no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A equipe de Lucas do Rio Verde, por jogar fora de casa, tinha vantagem do empate. Desta forma, avança para a fase seguinte da competição.

Logo no início, o Corumbaense teve a primeira chance. Jairo Paraíba aproveitou jogada aérea, mas cabeceou pela linha de fundo. Na primeira etapa, o Luverdense teve chances em contra-ataque rápido. O árbitro, no entanto, anulou a jogada por impedimento. Na sequência, o goleiro Adilson “salvou” o clube, ao defender cobrança de falta que iria no ângulo. Ainda no primeiro tempo, Wilson Júnior aproveitou boa jogada de Jeferson e chutou forte para fora.

Na saída do intervalo, Fabiano admitiu que algumas coisas não saíram como esperado. “Jogo equilibrado. Já sabíamos da dificuldade. Uma coisa ou outra deixamos a desejar. Vamos melhorar para os egundo tempo”, afirmou o atleta do Luverdense, em entrevista à rádio Atitude FM, de Lucas do Rio Verde.

Na etapa final, porém, o que se viu, foi o Corumbaense aumentar a pressão. Após cobrança de escanteio, os sul-mato-grossenses quase abriram o placar. A bola, porém, foi por cima do gol. Nos últimos minutos, a equipe de Corumbá quase marcou, com Romarinho, que aproveitou cruzamento e chutou muito perto da trave, em um momento em que o Luverdense estava com dez no gramado, em razão de atendimento médico.

O Corumbaense aumentava a pressão e o LEC se segurava como podia. Vários jogadores da equipe de Mato Grosso caíram no gramado, alegando cansaço, para irritação dos adversários que tinham pressa. Em razão das diversas paradas, o árbitro assinalou seis minutos de acréscimo. Foi então que brilhou a estrela do goleiro Edson. Praticamente no último minuto, a bola sobrou livre e o atleta do Corumbaense chutou no canto. O arqueiro do Luverdense pulou e evitou o gol, jogando para escanteio. Na cobrança, o goleiro ainda saiu e ficou com a bola.

Na próxima fase, o Luverdense irá enfrentar o Boa Vista do Rio de Janeiro ou Figueirense, que jogam no próximo dia 13. Os cariocas decidem em casa, em Bacaxá. Já os cantarinenses têm a vantagem do empate. A segunda fase da Copa do Brasil tem início previso para o dia 20 de fevereiro, de acordo com a tabela básica do torneio divulgada pela CBF. As outras datas reservadas para jogos são os dias 27 de fevereiro e 6 de março.

Na segunda fase, o Luverdense jogará em casa, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. A decisão também será em jogo único e o vencedor estará classificado. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis.

Até o próximo embate pela Copa do Brasil, o Luverdense volta as atenções para o Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello. O clube está em 3º na tabela, com 6 pontos em três jogos. No sábado (9), o Verdão do Norte irá a Rondonópolis, enfrentar o União, no estádio Luthero Lopes. A partida terá início às 18h.

No próximo dia 13, o Cuiabá enfrenta o Ypiranga e o Sinop encara, no Gigantão, o Santa Cruz, pela Copa do Brasil.