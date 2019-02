/ / Luverdense derrota o Figueirense e avança para a 3ª fase da Copa do Brasil

O Luverdense venceu o Figueirense, por 1 a 0, e está classificado para a 3ª fase da Copa do Brasil. O jogo foi em Lucas do Rio Verde, o Luverdense derrubou o líder do campeonato catarinense, que estava invicto, e espera a definição do adversário que pode ser o Fluminense ou Ypiranga (RS). Na primeira fase, o Verdão empatou com o Corumbaense, no Mato Grosso do Sul, e passou para a 2ª fase.

A vitória hoje na segunda fase rende para o Luverdense premiação de R$ 1,4 milhão ( na primeira fase/estreia foram cerca de R$ 600 mil).

O Luverdense surpreendeu o adversário logo com 3 minutos de jogo. Igor avançou pela ponta direta, cruzou e o atacante do Wilson Junior mandou, de cabeça, para o fundo da rede: 1 a 0 ! . Em vantagem, o time de Lucas passou a ser mais cauteloso mas não deixou de pressionar. Aos 13 minutos, novo ataque, Gabriel chutou e o goleiro cortou outra. O time de Lucas teve mais posse de bola. Aos 18, o Luverdense criou boa jogada com Fabiano mandando para a grande área, o zagueiro cortou e Wilson Jr, do Luverdense, pediu falta mas o árbitro não marcou. Aos 24, o Figueirense teve boa chance. Primeiro com Zé Antonio que mandou bem e a zaga tirou. Na sequência, William Popp entrou na grande área com perigo e a zaga do Luverdense defendeu.

Aos 28, falta perigosa para o Figueirense na entrada da grande área. Alípio foi derrubado. Ele bateu e o goleiro Edson defendeu. Pouco depois, foi o Luverdense quem teve falta a seu favor. Da Silva, na boca da grande área, foi derrubado e Ruan Renato levou amarelo. Jeferson Recife bateu, desviou da barreira, ficou com Helder que bateu e a zaga tirou. Ao 36, Jeferson arrancou ataque e foi derrubado por Pereira, do Figueirense, que levou amarelo. Aos 41 minutos, quase o Luverdense faz o 2º com lindo ataque de Willian que já tinha tirado o goleiro Denis do lance e o zagueiro do Figueirense salvou. O último lance do primeiro tempo foi do ataque do time catarinense. Alípio cobrou falta, a bola desviou na barreira.

Com chuva, gramado pesado e em desvantagem, o Figueirense mudou ainda no intervalo. Saiu Willian Popp que estava apagado no jogo e entrou Mateuzinho no ataque dando mais velocidade e criando boas jogadas. Mateus Lucas entrou na grande área, chutou e pega mal na bola, que saiu pela linha de fundo. A pressão continuou e o gol de empate quase saiu aos 13 minutos. Edson salvou o Luverdense na jogada onde Alipio recebeu passe de Patrick, chutou e defendeu. O técnico Junior Rocha fez primeira mudança. Cansado, Fabiano deixou o time. Junior Lemos entrou. Aos 17, bom ataque do Luverdense. Denis fez linda defesa quando Helder, na cobrança de falta, mandou bola perigosa.

Aos 20, os dois técnicos mexeram nos times. No Luverdense entrou Lineker. No Figueirense saiu Patrick e Junior Rusch entrou. Em outro ataque do Figueirense, a bola foi para a área e o goleiro Edson ficou com ela. Em seguida, Mateuzinho chegou bem e Moisés tirou. Na sequência, falta para o Luverdense e Zé Antonio levou amarelo. Aos 35, Kaique levou cotovelada no rosto em disputa de bola aérea. Mateus Lucas, do Figueirense, levou amarelo.

O gol não saía e o treinador catarinense mudou novamente. Juninho entrou e Betinho saiu. Mas o Luverdense foi mais eficiente na zaga e o Figueirense não conseguia o gol de empate. O Luverdense chegou bem com Jeferson Recife, chutou e o zagueiro salvou o Figueirense.

O árbitro deu 4 minutos de acréscimo, o Luverdense passou sufoco no último lance com o adversário cobrando escanteio e a Samuel tirou. Fim de jogo e muita festa dos jogadores, diretores e torcedores que estiveram no Passo das Emas.

Público pagante 1.315 torcedores com renda de R$ 17,2 mil

Luverdense: Edson, Moisés, Hélder Ribeiro, Hélder, Kaique Rizzi, Jefferson Recife, Lucas Braga, Da Silva, Fabiano, Igor Goularte e Wilson Júnior. Técnico Junior Rocha.

Figueirense: Denis, Ruan Renato, Matheus Destro, Matheus Pereira, Zé Antônio, Kauê, Betinho, Matheus Lucas, Patrick Soares, William Popp (Mateuzinho), Alípio Brandão – técnico Hemerson Maia.

Só Notícias (foto: Euclides Oltramari Jr., Futura Press e Só Notícias)