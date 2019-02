/ / Invicto há 14 jogos e há quatro sem sofrer gol, zagueiro Antonio Carlos comemora números e avalia disputa no Palmeiras

Início de temporada é assim, muitos times optam por fazer um revezamento entre os atletas ou até mesmo atuam com uma equipe alternativa nos estaduais. No Palmeiras, não é diferente. Felipão já promoveu algumas mudanças e colocou boa parte do elenco para jogar.





Para o zagueiro Antonio Carlos, titular da equipe no último ano, o período é importante para a formação do elenco. “Teremos pela frente mais um ano de grandes competições. Desde que eu estou aqui sempre foi assim, o Palmeiras costuma disputar os principais torneios e o início de temporada é fundamental para cada um mostrar o seu potencial. A concorrência aqui é grande e o nível é alto, por isso você precisa aproveitar da melhor forma cada oportunidade recebida. Assim como meus companheiros, eu também quero meu espaço na equipe e venho trabalhando para isso”, destacou o defensor, que soma 67 jogos pelo clube alviverde.





A seu favor, Antonio Carlos tem os números como aliado. O jogador não perde há 14 jogos, desde a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil do ano passado, em setembro. Além disso, das quatro partidas disputadas em 2019, o zagueiro venceu três e não sofreu nenhum gol. “Fico feliz com os números, é sempre importante. É uma forma de mostrar que o trabalho vem dando certo, afinal nada é por acaso. Procuro fazer sempre o meu melhor para estar à altura de um clube como o Palmeiras. Espero que esses números positivos continuem e que, assim como no último ano, eu consiga uma boa sequência na equipe”, revelou o atleta de 25 anos.









Amanhã (27), às 21h30, o Palmeiras recebe o Ituano, pela 9ª rodada do Paulistão. “Jogo importante. Faltam apenas quatro partidas para o fim da primeira fase e o nosso grupo está bem disputado, por isso uma vitória é fundamental para nós. Até porque na outra semana já temos a estreia na Libertadores e o ideal é que a gente esteja com uma situação mais tranquila no estadual. Vai ser um bom jogo, o Ituano vem fazendo uma boa campanha, tanto é que está na zona de classificação para as quartas de final”, concluiu.

Foto Anexada: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Assessor de Imprensa