/ / IFMT campus avançado de Guarantã do Norte está a 4 anos atendendo o município e região com qualidade

“ Nós iniciamos nossas atividades em fevereiro de 2016, o desafio era grande, construir o IFMT em Guarantã do Norte, nós não iniciamos as atividades sente espaço aqui, e sim no prédio da escola Paulo Freire, foi um espaço que nos auxiliou muito neste momento de iniciar as atividades, porém, era um espaço pequeno. Só tínhamos duas salas de aula, na época a prefeitura municipal então, fez a aquisição deste espaço aqui e fez a cedência para o IFMT, hoje nós temos 50 hectares, temos espaços para nossos alunos fazerem as aulas práticas, um local agradável com amplas salas de aulas, laboratórios, e o nosso grande laboratório que é o espaço físico, que atende a área de produção, contando hoje com carneiros e bovinos, estamos implementando o setor de avicultura o citros, uma plantação de meio hectare de limão plantado aqui onde temos uma parceria com a EMBRAPA, temos a nossa horta, que os alunos já começam desde o início a fazer a parte pratica, a gente acredita que não somente a parte teórica é importante, como é um curso que vai formar profissionais, é essencial ter este espaço para os alunos botarem a “mão na massa” e pôr em pratica o que aprendeu em sala de aula.

Luciano ainda relembra quantos alunos o instituto atendeu no ano de 2016 salientando o total de estudantes que o campus atente atualmente ressaltando que possui três cursos superiores





“Demos início as aulas do curso técnico em agropecuária com 52 alunos em maio de 2016, se passaram longos 3 anos e hoje nós já contamos com cerca de 400 alunos, hoje além dos cursos técnicos temos também 3 cursos superiores, o bacharelado em zootecnia, licenciatura em ciências da natureza com habilitação em biologia e também tecnologia em agroindústria”.

No final de 2018 o campus entregou a região a primeira turma de formados em técnico em agropecuária integrado ao nível médio.





Neste dia 4 de fevereiro de 2019 o instituto reiniciou suas atividades com a chegada de 70 novos alunos do curso técnico em Agropecuária integrado ao nível médio, o diretor de ensino Valdenor do Santos fala do início do ano letivo, salientando que é de grande importância para o campus.

" Estamos iniciando nosso ano letivo de 2019, e que é um prazer estar recebendo hoje no ensino médio do nosso curso técnico em agropecuária 70 novos alunos, e 35 alunos de zootecnia que é um curso integral, este é um momento importante porque ele faz parte do crescimento do campus avançado de Guarantã do Norte, hoje nós passamos a ter uma turma de 5º semestre de zootecnia e também passamos a ter 2 turmas de 3ª ano, 2 turmas de 2º ano e 2 turmas de 1º ano, isso é importante porque o quantitativo de alunos está crescendo, nós tivemos um seletivo com 200 alunos buscando o ingresso no instituto, infelizmente não é possível atender a todos, mas além deste crescimento isto é um desafio para nós em quanto instituição, que é a oferta de um ensino público gratuito e de qualidade aqui em Guarantã do Norte .





O direto geral do campus fala sobre a qualidade de ensino do corpo docente do IFMT de Guarantã do Norte. " Nós temos hoje um corpo docente muito bem estruturado, temos uma equipe técnica muito bem estruturada, os nossos professores tem doutorados, mestrados e especialização, nossos professores do ensino médio são os mesmos do ensino superior, eles são muito bem preparados, nós temos a equipe de apoio com enfermeiros assistente social, técnica em Libras em caso de algum aluno necessitar assim como o aluno noturno que é atendido por esta professora, as expectativas para este ano que está iniciando são muito boas” Luciano Endler.

