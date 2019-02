/ / Guarantã do Norte terá o primeiro campo society de grama sintética

Acreditando no potencial do mercado local, jovens empreendedores investem na construção do primeiro campo societyde grama sintética, na cidade de Guarantã do Norte (730 km de Cuiabá). As obras estão avançadas e o empreendimento deverá ser inaugurado já no mês de fevereiro.

De acordo com os jovens amigos investidores, o "Arena Soccer - Rio de Janeiro", que leva o mesmo nome do bairro onde está sendo construído, tem o objetivo de atender os amantes do futebol, com espaço agradável e infraestrutura necessária.

"Estamos desenvolvendo um aplicativo para que os nossos clientes possam fazer a consulta da tabela dos horários disponíveis e os valores, para realizarem suas reservas e já efetuarem o pagamento. Assim será mais prático, mais rápido e mais cômodo", relatou Marcos Paulo Cristalano, um dos sócios do empreendimento.

O campo, com grama sintética, iluminação em led e alambrados entorno, é uma novidade para a cidade que tem um amplo público esportista. "Acreditamos muito no potencial de Guarantã, assim como, acreditamos que a população local merece um espaço agradável como este que estamos construindo, com bar, wi-fi, sanitários, estacionamento, segurança e toda a infraestrutura necessária", falou Cristalano.

"O Arena Soccer - Rio de Janeiro será o primeiro campo de grama sintética de Guarantã. E no dia da inauguração devemos anunciar o início das obras do segundo campo", disse Iury Kols, sócio investidor.

Por Olhar Cidade