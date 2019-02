/ / Governo deposita até R$ 2 mil nas contas dos servidores nesta quinta (14)

Pagamento será feito ao longo do dia, com isso, o Governo do Estado contempla 83% do total dos servidores inativos e 72% dos ativos.

Ademar Andreola | Sefaz MT

O Governo do Estado deposita, ao longo desta quinta-feira (14), até R$ 2.000,00 nas contas dos servidores, aposentados e pensionistas, que recebem acima de R$ 5.200,00, como pagamento total ou parcial de salários ou proventos, relativos ao mês de janeiro.

Este será o segundo depósito no mês. Na segunda-feira (11), foram depositados até R$ 5.200,00, o que representou o pagamento integral para 69% dos servidores ativos e 75% dos aposentados e pensionistas. A soma total dos depósitos chegou a R$ 345 milhões.

O valor total a ser depositado nas contas chega a R$ 56.283.000,00. Com o pagamento desta quinta-feira, somado ao valor depositado na segunda-feira, o Governo do Estado contempla 83% do total dos inativos e 72% dos ativos. Os valores cairão na conta dos servidores ao longo do dia.

A última parcela será quitada no dia 25 e servirá para pagar o restante dos valores aos servidores que recebem acima de R$ 7.200,00, liquidando toda a folha de janeiro de 2019. E no dia 28, será paga a segunda das quatro parcelas do 13º salário remanescentes de 2018, para quem nasceu nos meses de novembro, dezembro e para os servidores comissionados não efetivos.