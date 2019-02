/ / Governo afirma que paga bons salários e cobra resultados dos professores

Com os repasses do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica (Fundeb) em dia, o governador Mauro Mendes (DEM) mandou um recado para os servidores da educação a respeito dos índices de ensino. A mensagem foi lida pelo secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, nesta segunda-feira (4), na sessão solene da Assembleia Legislativa.





O governador não compareceu ao evento e mandou um discurso para ser lido por Carvalho. No texto, Mauro Mendes fala sobre a necessidade de melhorar a infraestrutura das 763 unidades escolares, mas também cobrou resultados em provas como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).









“Não podemos ter o segundo melhor salário para os profissionais de educação e não estarmos entre os cinco melhores Estados do país na qualidade do ensino. Nossa média do IDEB para o ensino médio é de apenas 3,2 pontos, enquanto a meta do Ministério da Educação era de 4,7 pontos, em 2017. Isso é inconcebível”, disse Mendes no discurso.





E a cobrança também foi feita sobre os servidores da segurança pública, que segundo Mendes, estão entre os melhores salários do país. “O Estado remunera muito bem seus servidores. Os Policiais tanto militares como civis tem remuneração acima da média nacional. E precisamos converter essa valorização profissional em prol da sociedade, levando a tão esperada segurança a todos os cantos desse Estado”.





Feitas as cobranças aos servidores, o governador encerrou o discurso agradecendo ao funcionalismo público, que sabe a “importância e necessidade dos ajustes que estamos fazendo, para garantir, principalmente, o pagamento em dia do salário”.

Por Thalyta Amaral