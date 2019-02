/ / Governador cobra providências para retomada de duplicação da BR 163

A reunião no TCU desta quinta-feira (21) contou com a presença de governadores do Brasil Central e o ministro de Infraestrutura Tarcísio Gomes.

Laice Souza | Secom-MT

A obra de duplicação da BR 163, que está paralisada, foi alvo de uma reunião no Tribunal de Contas da União, na manhã desta quinta-feira (21). O governador Mauro Mendes cobrou providências quanto à continuidade da duplicação da rodovia federal no Estado. Na reunião, também participaram os governadores do chamado “Brasil Central” e o ministro de Infraestrutura Tarcísio Gomes.

“Junto com o ministro Tarcísio Gomes fizemos ponderações com o Tribunal para que possamos resolver essa situação da BR 163, que está com sua duplicação paralisada, já há algum tempo. Nós temos certeza que vamos encontrar uma solução para essa obra e ela será o mais brevemente possível retomada”, destacou o governador.

Ainda segundo Mauro Mendes, Mato Grosso precisa dessa obra para melhorar sua malha rodoviária e também toda a logística de transporte de mercadorias e produtos no Estado, contribuindo para “o que é produzido aqui tenha maior competitividade no mercado interno e externo”.

O ministro destacou a importância dos estados trabalharem juntos na busca por uma solução para esse problema.

“Eu agradeço ao governador e ao Tribunal de Contas da União pela parceria em se buscar uma resposta e a abertura do diálogo. Tenho certeza que estamos muito bem alinhados para encaminhar uma solução para a BR 163”, ressaltou o ministro.

A BR 163 é um dos assuntos que integra a “Agenda Brasil”, que é o conjunto de ações de interesses dos gestores públicos para gerar desenvolvimento econômico e social.

Brasil Central

Na reunião, estavam presentes além do governador Mauro Mendes, os governadores de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja e de Goiás, Ronaldo Caiado. O bloco de governadores do Brasil Central também conta com a presença dos Estados de Rondônia, Tocantins e Maranhão.