/ / Gefron apreende mais de meia tonelada de drogas em 51 dias

O grupamento recuperou ainda 24 veículos no período de 1º de janeiro a 20 de fevereiro

Hérica Teixeira | Assessoria/Sesp-MT

A atuação permanente dos policiais do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) alcançou resultados positivos no enfrentamento à criminalidade nos 983 km de fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Neste ano foi apreendida mais de meia tonelada de drogas (558,5 quilos). Também no mesmo período, 24 veículos foram recuperados e houve 28 registros de ocorrências. Os dados são referentes ao período de 1° de janeiro a 20 de fevereiro de 2019.

Somente em uma das ações, que ocorreu no dia 25 de janeiro, profissionais do Grupamento e da Polícia Federal (PF) apreenderam 450 quilos de cocaína pura (cloridrato), no distrito de Alto do Juruena, em Campos de Júlio. A droga estava escondida na carroceria de um caminhão dentro de uma propriedade rural, que fica próxima a uma pista de pouso clandestina. Seis pessoas foram presas. A carga está avaliada em R$ 7 milhões e tinha como destino a Europa.

Além da droga, foram apreendidos também um caminhão semirreboque, uma caminhonete S10 e um veículo Colbat. Ainda em 2019, o Gefron cumpriu quatro prisões por mandado judicial, apreendeu quatro armas e 134 munições.

O coordenador do Grupamento, tenente-coronel PM José Nildo de Oliveira, disse que os resultados são reflexos da atuação integrada em toda faixa de faixa de fronteira.

“Desempenhamos várias ações com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal nas apreensões de drogas. Unimos forças para o combate ao tráfico. Atuamos também com outras instituições, a exemplo da Marinha do Brasil e o Exército, na fiscalização de pousos e decolagens de aeronaves em pistas clandestinas. Nossos profissionais estão empenhados e capacitados para desenvolver as atividades repressivas e preventivas na fronteira”, destacou.

Criado em 13 de março de 2002, o Gefron desempenha atividades de combate a crimes como tráfico de drogas, contrabando e descaminho de bens e valores, evasão de divisas e roubos de veículos. Os policiais realizam patrulhamentos pelas rodovias, estradas vicinais, operações, barreiras fixas e volantes.

São três postos de fiscalização: Matão (no município de Pontes e Lacerda), Vila Cardoso (em Porto Esperidião), Avião Caído (em Cáceres), além da base do grupamento, em Porto Esperidião.

Disque denúncia

O Gefron possui um telefone para denúncias anônimas. Qualquer informação que possa auxiliar as atividades policiais na fronteira pode ser repassada pelo contato 08006461402. O sigilo do denunciante é garantido.