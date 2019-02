/ / GAECO prende 8 no Nortão acusados de agiotagem, tentativa de homicídio e extorsão na operação Caporegime

O Ministério Público divulgou, há instantes, balanço da operação Caporegime, feita, hoje, pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) e informa que “foram presos preventivamente João Claudinei Favato, Luis Lima de Souza, Edson Joaquim Luis da Silva, Luan Correia da Silva e Purcino Barroso Braga Neto” por ordem da justiça da 7ª Vara Criminal em Cuiabá (de Combate ao Crime Organizado). “Já os mandados de prisão temporária foram cumpridos contra José Paulino Favato, Caio Cesar Lopes Favato e Clodomar Massoti. De acordo com o GAECO, os alvos da operação são suspeitos de integrarem organização criminosa que atua no ramo de agiotagem. Pesam contra eles, suspeitas de práticas de diversos crimes, entre eles, tentativa de homicídio e extorsões”, informa o MP. As prisões, buscas e apreensões foram feitas em Sinop, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Marcelândia e Alta Floresta.

Investigações realizadas até agora indicam que o grupo vem atuando há aproximadamente 10 anos. “Os líderes da organização seriam João Claudinei Favato e o seu filho, Caio Cesar Lopes Favato, e também o seu irmão José Paulino Favato. Os demais são suspeitos de integrarem a “célula” de cobrança”, diz o Ministério Público.

Até o momento, o GAECO já identificou sete vítimas após tomar conhecimento dos casos, em agosto de 2016. Durante as investigações, foi constatado que as vítimas pegavam dinheiro emprestado e pagavam juros de 4 a 5% ao mês. Na maioria das vezes, acabavam não conseguindo honrar os compromissos e eram obrigadas a transferir bens com valores bem superiores ao da dívida contraída.

O GAECO investiga ainda suspeitas de lavagem de capitais, entre outros crimes. Durante a operação, foram apreendidos cheques, contratos, dinheiro em espécie, armas, barras de ouro e flagrante por porte ilegal de armas.

A assessoria do Ministério Público informa ainda que o nome da operação, Caporegime (ou capodecina, também abreviado para capo) “é um cargo de importância elevada na hierarquia de uma família da máfia italiana. O capo é o subchefe, esta abaixo apenas do Don (o padrinho) e do Consigliere (o conselheiro). Na operação deflagrada hoje, João Claudinei Favato seria o “Don”.

Além dos policiais Civis e Militares, promotores de Justiça e delegados de Polícia do Gaeco, a operação contou com apoio do Comando Geral da Polícia Militar. Quarenta e seis policiais civis e militares participaram das ações.

