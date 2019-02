/ / Especialista alerta para a importância da mamografia no diagnóstico precoce do câncer

No dia 5 de fevereiro é celebrado o Dia Nacional da Mamografia. A data foi criada para sensibilizar a população feminina sobre a importância de realizar o exame que detecta precocemente o câncer de mama. Estima-se que surjam 1,4 milhão de novos casos da doença por ano em todo o mundo e, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), mais de 59 mil casos no Brasil somente em 2019.





O câncer de mama corresponde a 23% de todos os casos de câncer e é a doença que mais mata mulheres no mundo. No entanto, a ginecologista, obstetra e mastologista do Hospital Infantil e Maternidade Femina, Fernanda Monteiro Juveniz, garante que a doença é curável em 90% dos casos se for identificado ainda na fase inicial.





Ela lembra que muitas mulheres deixam de fazer a mamografia anual porque se mantem regulares na realização do autoexame. No entanto, a especialista lembra os procedimentos são complementares e que para o diagnóstico precoce a mamografia é insubstituível.





“O autoexame é muito importante para que a paciente saiba identificar alterações no seu corpo, mas não substitui a mamografia ou o exame clínico realizado por um especialista. A mamografia, por exemplo, identifica nódulos pequenos que ainda não podem ser sentidos no toque ou microcalcificações que podem indicar uma formação cancerosa, antes da massa em si surgir”.





A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) aconselha mamografia anual para mulheres com mais de 40 anos. A especialista orienta ainda que mulheres que fazem parte de grupos de risco para o câncer de mama devem ter cuidados redobrados.





“Pessoas com histórico familiar positivo em parentes de primeiro grau que tiveram diagnóstico antes dos 50 anos, tiveram na família casos de câncer de mama masculino ou nas duas mamas (bilateral) devem iniciar o acompanhamento mais cedo”, concluiu a mastologista.





Assessoria de Imprensa Hospital Infantil e Maternidade Femina - ZF Press