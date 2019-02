/ / Empresa mato-grossense de moda produz uniformes para empresas de todos os portes

Considerado o cartão de visitas de todas as empresas, os uniformes facilitam a comunicação com os clientes e transmitem uma imagem de confiança, profissionalismo, organização e credibilidade. Em um mundo corporativo cada vez mais competitivo, muitos empresários têm buscado este diferencial . Pensando nisso, a Casa Prado, referência em moda há mais de seis décadas, tem oferecido este serviço sem perder a qualidade já reconhecida.





Diretor comercial e de marketing da empresa, Geraldo José do Prado destaca que a busca por uniformes da marca tem crescido ao longo dos últimos anos. “Começamos com alguns atendimentos pontuais e passamos a ver que as empresas têm buscado uniformes com mais qualidade, porque entendem que isso passa valores importantes para a maior razão delas existirem que são os clientes”.





Embora a Casa Prado seja reconhecida pela qualidade apresentada nas roupas masculinas, Geraldo revela que a empresa também produz uniformes para mulheres. “Os uniformes, tanto os masculinos quanto os femininos, possuem a mesma qualidade e visam assegurar que possamos atender ao maior número de empresas interessadas”.





Conforme Geraldo, não há um número mínimo de peças a serem pedidas pelas empresas interessadas em usar roupas da Casa Prado como uniformes. “Todas as peças são personalizadas, produzidas após aprovação da empresa e possuem a mesma qualidade da marca CP Premium. Já atendemos pequenas empresas e até instituições com mais de 500 colaboradores, ou seja, estamos prontos para assegurar o melhor para qualquer empresa”.





Consolidada como referência de moda masculina em Mato Grosso, a Casa Prado conta com nove lojas, em Mato Grosso e Rondônia e se prepara para uma nova expansão. A rede já tem pronto um projeto para a abertura de franquias e iniciou conversas com empresários interessados. Além disso, desde dezembro do ano passado a Casa Prado conta com uma loja virtual, que comercializa os produtos CP Premium.

Por Agencia ZP Press