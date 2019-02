/ / Em resposta a deputada petista, Nelson Barbudo chama esquerda de ‘psicopata’

O deputado federal mato-grossense Nelson Barbudo (PSL) chamou os parlamentares de esquerda de psicopata por três vezes durante discurso na tribuna da Câmara Federal. A declaração foi em resposta à fala da deputada Maria do Rosário (PT-RS) que criticou o documento do Ministério da Educação (MEC) enviado às escolas recomendando que as crianças cantem o hino nacional, que sejam filmadas e que as imagens sejam enviadas de volta ao ministério.

“O que estou vendo aqui são verdadeiros psicopatas, porque o nosso ministro da Educação está de parabéns quando ele determina que se cante o hino nacional nas escolas e eu estou vendo aqui esta esquerda cheia de psicopatas querendo que cantem o hino da Venezuela, o hino da Coreia. Aí sim vocês estariam batendo palma”, repudiou Barbudo.

Maria do Rosário defendeu que os governos do PT não atuaram na doutrinação dos estudantes, diferente do PSL, que, segundo ela, “faz exatamente aquilo que pensaram estar criticando e que queriam carimbar, mas não conquistaram na nossa atuação”. A deputada criticou ainda o fato de o ministro colombiano, Ricardo Vélez Rodríguez, terminar o documento com o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PSL), “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, dizendo que trata-se de uma “imposição que fere a liberdade”.

“Nós não somos contrários a que se cante o hino, nós somos contrários a que vossas excelências pensem que o hino do Brasil pertence, exclusivamente, a Jair Bolsonaro e a vocês”, disse em plenário.

Para terminar a resposta à Maria do Rosário, Barbudo também repediu o slogan da campanha de Bolsonaro.