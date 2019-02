/ / Dr. João se reúne com staff da segurança pública sobre operação em assentamento

Único deputado estadual eleito por Tangará da Serra, Dr. João tem recebido muitos pedidos das famílias que vivem no assentamento, e por isso fez questão de se reunir com o primeiro escalão da segurança pública para pedir que a decisão seja cumprida da forma pacífica, respeitando os cidadãos.

“O deputado se reuniu conosco e demonstrou a sua preocupação com a operação de reintegração de posse que está acontecendo no assentamento Pecuama. Gostaríamos de tranquilizar a população e dizer que a operação está acontecendo desde a segunda-feira de forma pacífica. Nós temos um grande efetivo no local, formado por policiais da Rotam, cavalaria e reforço ostensivo da PM. Gostaríamos de dizer que estamos lá para cumprir a ordem judicial, mas com toda a certeza a Polícia Militar tem uma grande preocupação com os cidadãos”, afirmou o comandante da PM, coronel Assis.

O parlamentar avaliou como positivo o encontro, que assegurou que a reintegração ocorrerá de forma pacífica e respeitando as pessoas que vivem no assentamento desde setembro do ano passado. “Gostaria de agradecer em nome do povo de Tangará da Serra e da Pecuama, também a você comandante da PM e ao secretário de Segurança Pública. Vou levar essa mensagem para as pessoas que vivem na nossa região”, afirmou Dr. João.

O deputado estadual João José de Matos, Dr. João (MDB), se reuniu nesta quinta-feira com o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José Assis, para falar sobre a operação de reintegração de posse deflagrada em um assentamento do Complexo Pecuama, na região de Tangará da Serra. A reintegração e a retirada das famílias que vivem no local ocorrem por determinação da Justiça.