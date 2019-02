/ / Detran possui 20 serviços disponíveis no aplicativo MT Cidadão

Desde a implantação dos serviços pelo aplicativo, em 2017, o Detran emitiu 17,6 mil CNHs e permissões internacionais para dirigir, e prestou 120 mil serviços veiculares.

Carol Sanford | Secom-MT

Os motoristas de Mato Grosso podem resolver pendências junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT) por meio do aplicativo MT Cidadão, que disponibiliza 20 serviços, como o licenciamento veicular e segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Pelo aplicativo, o motorista pode consultar informações de veículos, condutores, recursos de infração, turmas de exame teórico e valores e taxas de serviços; emitir certidão negativa de multa, certidão de condutor, de débitos de pessoa e de veículo; validar documentos; pedir certidão de propriedade, extrato de multas, licenciamento anual online; além de agendar exame teórico; solicitar segunda via do CRLV e envio domiciliar, permissão internacional para dirigir, processo de segunda via de CNH e processo de CNH definitiva.

O presidente do Detran, Gustavo Vasconcelos, explicou que a presença do motorista a uma unidade da autarquia só é necessária em casos de atualização de endereço, vistoria veicular, biometria e foto, por exemplo. “O cidadão não precisa, em muitos casos, comparecer a uma unidade, ele pode resolver tudo na palma da mão, pelo celular, com o aplicativo, e receber a documentação em casa”.

Quando o motorista utiliza o serviço pelo aplicativo e solicita a entrega pelos Correios, o prazo para a chegada do documento no local escolhido é de 10 dias úteis. Já se o motorista preferir retirar o documento em uma unidade do Detran, o prazo é de cinco dias úteis.

O MT Cidadão é gratuito e pode ser baixado pelo App Store e Google Play, estando disponível em português, inglês e espanhol. Pelo aplicativo, o cidadão tem acesso a diversos serviços do Governo do Estado, busca por unidades de atendimento, além de acessar notícias, informações e comunicados do Governo.

Desde a implantação dos serviços pelo aplicativo, em 2017, o Detran emitiu 17,6 mil CNHs e permissões internacionais para dirigir, e prestou 120 mil serviços veiculares. A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) estuda a implementação de novos serviços, que devem estar disponíveis no aplicativo nos próximos meses.