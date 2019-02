/ / De volta ao Corinthians, Carlos Augusto projeta confronto com o Racing pela Sul-Americana

Hora de mudar de foco. Depois de defender a seleção brasileira sub-20, Carlos Augusto está de volta ao Corinthians. E já se prepara com o restante do grupo para o duelo de quinta-feira, diante do Racing, pela Sul-Americana.





Opção para Carille, o jovem lateral-esquerdo sabe que o Timão não terá vida fácil pela frente. Muito pelo contrário. “É jogo complicado, difícil, que vamos precisar ficar atentos em todos os lances, todas as disputas. Por ser mata-mata tem um aspecto diferente, deve ser aquele jogo muito bem estudado. O Corinthians tem suas características e não deve fugir delas. Precisamos largar bem nesse confronto de dois jogos para buscar nossa classificação para a próxima fase”, afirmou o jogador que completou 20 anos de idade em janeiro.





Há sete temporadas no clube alvinegro, Carlos Augusto conhece muito bem a torcida do Corinthians. Por isso sabe que ele pode ser um diferencial. “Todos no futebol sabem da força que a torcida do Corinthians tem, isso é fato. Eles são diferentes e jogam junto do primeiro ao último minuto. Isso é importante para gente. Temos certeza que eles vão lotar e nos empurrar. Precisamos tratar como uma final esse primeiro jogo, ter atenção redobrada em todos os lances. São dois jogos e precisamos começar bem essa disputa na nossa casa, com um resultado positivo”, finalizou o lateral-esquerdo, que fez sua estreia no profissional em 2018 e acumulou 9 partidas com a camisa do Timão.

Corinthians e Racing duelam na quinta-feira, às 21h30, na Arena.







Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Assessor de Imprensa