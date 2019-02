/ / Cuiabá começa bem, mas é eliminado pelo Botafogo-RJ na Copa do Brasil

O Cuiabá está fora da Copa do Brasil 2019. Nesta quarta-feira (27), no estádio Engenhão, o Dourado foi derrotado pelo Botafogo-RJ por 3 a 0, pela segunda fase da competição nacional.

Os gols da partida foram marcados por Erik, aos 44 do primeiro tempo, Rodrigo Pimpão, aos 26, e Erik, novamente, de pênalti, aos 36 da etapa final.

O placar não reflete o desempenho do Cuiabá no primeiro tempo, que desperdiçou diversas oportunidades, uma delas com Agustín Gutierrez, na cara do gol. O Cuiabá começou jogando para cima, apertando o Botafogo-RJ, mas não teve fôlego para segurar o Botafogo e sofreu o gol aos 44 minutos.





O Dourado voltou do vestiário disposto a mudar o rumo da partida e partida novamente para o ataque. Teve domínio e chances criadas, com Eduardo Ramos e Caio Dantas, que poderiam ter empatado, mas a bola não entrou. Aos 26, o Alvinegro puxou rápido contra-ataque e Rodrigo Pimpão fez o segundo.





O terceiro também iniciou-se em contra-ataque. Escobar cometeu pênalti aos 36, Erik converteu com uma bela cobrança, selando a classificação botafoguense.





O Cuiabá atuou com Victor Souza; Weriton, Danrlei (Douglas Mendes - expulso), Edson Borges e Danilo; Escobar, Alê e Eduardo Ramos; Júnior Todinho, Caio Dantas (João Henrique) e Agustín Gutierrez (Matheus Pato).





O Dourado volta a jogar no dia 08 de março, diante do Operário LTDA, na Arena Pantanal, pela sétima rodada do Mato-grossense.

