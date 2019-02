/ / Com Chape invicta no estadual, Renato busca ‘manter embalo’ e mira estreia na Copa Sul-Americana

Nesta terça-feira (5) a Chapecoense fará a sua estreia na Copa Sul-Americana de 2019. Às 21h30, a equipe catarinense visita o Unión La Calera, do Chile, pela primeira fase do torneio continental.





O Verdão do Oeste vive um grande início de temporada. Vice-líder do Campeonato Catarinense, com 14 pontos, a Chape ainda não sabe o que é perder no estadual. Agora, o objetivo é estender este bom momento na Copa Sul-Americana, como destaca o lateral-direito Renato. ”Acredito que a boa fase vivida pela nossa equipe é fruto do grande trabalho que tem sido realizado pela comissão técnica e, é claro, pela dedicação dos jogadores. Nosso grupo está muito focado nesta estreia na Copa Sul-Americana e vamos buscar manter o embalo do estadual. Venho trabalhando bem nos últimos dias e me sinto pronto para ajudar o time quando for acionado”, disse o atleta, de 29 anos, que está à disposição para o confronto com o Unión La Calera após se recuperar de um problema muscular.





Campeã da Sul-Americana em 2016, a Chape busca outra boa campanha no torneio. Para Renato, a equipe possui condições de chegar longe na competição continental. O lateral ressalta que uma boa atuação no Chile pode ser o primeiro passo para isso. ”A Copa Sul-Americana é um torneio muito equilibrado e que conta com a presença de grandes equipes do nosso continente. Sabemos das dificuldades que iremos enfrentar, mas acredito que o nosso grupo tem totais condições de chegar longe na competição. Porém, temos que focar nesta primeira partida. Estaremos jogando fora de casa e vamos precisar entrar em campo concentrados para sair daqui com um bom resultado”, concluiu o jogador, artilheiro do Avaí na última Série B, com 12 gols.







Foto Anexada: Foto Anexada:

Márcio Cunha/Chapecoense