/ / Com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, Ianson mira estreia do Brusque na Copa do Brasil e ‘convoca’ torcida para duelo decisivo

Na próxima quarta-feira (13), às 20h30, o Brusque fará a sua estreia na Copa do Brasil de 2019. A equipe recebe o Atlético Goianiense, no estádio Augusto Bauer, pela primeira fase do torneio.





Sexto colocado do Campeonato Catarinense, o Brusque aposta na consistência da sua defesa para superar o Dragão. Quem tem se destacado no setor é o zagueiro Ianson, que vive grande fase. Presente em cinco das sete partidas que o Bruscão disputou no estadual, ele soma uma vitória, três empates e apenas uma derrota neste período. Além disso, com o jogador em campo, o time sofreu mais de um gol em apenas um confronto.





Feliz pelo momento com a camisa do Brusque, Ianson quer manter a boa fase diante do Atlético Goianiense. “Temos feito um bom início de temporada e acredito que a nossa equipe chega com grandes chances de avançar na Copa do Brasil. Espero que a gente consiga manter esta boa sequência do estadual. Estamos muito focados e trabalhando bastante para que isso aconteça”, destacou o jogador, de 23 anos.





Segundo Ianson, o fator casa será muito importante para o duelo com o Atlético Goianiense. “O apoio da nossa torcida será fundamental para essa estreia na Copa do Brasil. Sei que os torcedores irão comparecer em peso para nos apoiar em busca da classificação. É uma das maiores competições do futebol nacional e um vitória sobre o Atlético Goianiense seria muito importante para as pretensões do clube na temporada”, concluiu o zagueiro, que em 2018 foi campeão da Copa Santa Catarina pelo Brusque.







