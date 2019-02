/ / Com 24 votos de diferença, Edclay Coelho é eleito presidente da UCMMAT

Dayane Senna

Assessoria UCMMAT

Por uma diferença de 24 votos do segundo colocado, o vereador Edclay Coelho (PSD) do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, é o novo presidente eleito da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT). O parlamentar vai comandar a entidade nos próximos dois anos.





Edclay obteve 196 votos contra 172 do segundo colocado, atual presidente da UCMMAT, vereador Renato Beraldo (PSD). A chapa “UCMMAT para Todos”, encabeçada pelo vereador João Bang (PSB) ficou em terceiro lugar com 97 votos. Ao todo, dos 1.404 mil vereadores de Mato Grosso, 721 estavam aptos a votar. Ainda foi registrado 01 voto nulo. O total de votantes chegou a 466.





Emocionado, o presidente eleito agradeceu a todos os vereadores pela confiança, e reforçou que será um soldado da UCMMAT. “Eu me preparei para isto, e aqui vou me dedicar para fazer o melhor, irei visitar os 141 municípios e trazer todos para juntos avançarmos e levar a UCMMAT ao lugar de direito, porque a nossa entidade é a instituição com mais força no estado, estou aqui porque acredito e juntos iremos vencer”, disse Edclay.

A posse da nova Mesa Diretora está prevista para a próxima quarta-feira (06).