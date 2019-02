/ / Ciclistas de Guarantã do Norte e região participaram da 1ª etapa do Circuito Vale do Teles Pires em Alta Floresta

O Circuito Vale do Teles Pires, denominado XCM foi disputado na cidade de Alta Floresta/MT no sistema semi autossuficiente (Mountain bike de longa e curta distância máximo 70 km e mínimo 48 km / Prova Corrida de rua máximo 10 km e mínimo 7 km). Os circuitos foram compostos por quatro etapas com varias categorias, da qual foram largas simultaneamente conforme programação da prova.





A cidade de Guarantã do Norte/MT esteve vários participantes, como o Vereador David Marques, Aline Santos, Anderson Fritz, Cleber Barce. Também teve participante das cidades de Matupá e do vizinho estado do Pará, da cidade de Castelo de Sonho.

Vários ciclistas das cidades da região estiveram participando da 1ª Etapa do Circuito do Vale do Teles Pires de MTB, circuito Vale da Jiboia. Segundo o participante David, a dificuldade no trajeto foi muito grande, por causa da forte chuva que caiu durante a noite e o trajeto foi realizado logo pela manhã.





Outro problema encontrado pelos participantes foi à questão de vandalismo que aconteceu com as retiradas das placas que sinalizavam o trajeto que os participantes tinham de percorrer e com isso muitos erraram o trajeto, mas no final foi tudo bem, sem dizer dos tombos que a maioria dos participantes levaram, mas tudo isso faz parte da competição.





A segunda esta estará acontecendo na cidade de Nova Monte verde, com data prevista para 28 de abril. Essa primeira etapa na cidade de alta Floresta, abriu o calendário do ciclismo na região norte do estado de Mato Grosso.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Estrada Assessoria)

Rosi e Aline, mãe e filha, ambas tem a mesma paixão pelo ciclismo