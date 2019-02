/ / Atleta cuiabano escapa de incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo

Centro de Treinamento do Flamengo O cuiabano Kenedi Lucas, de 14 anos, conseguiu sair ileso do incêndio que atingiu o, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (8). Dez moradores do local morreram entre as chamas.





REPRODUÇÃO Kenedi mora no Rio há sete meses

De acordo com informações do site Gazeta Digital, Kenedi é lateral esquerdo e foi aprovado em uma avaliação realizada em agosto de 2018.O jovem morava com a família no bairro Praeirinho, em Cuiabá, antes de seguir para o Ninho do Urubu.





Ao perceber o fogo, o rapaz conseguiu correr e sair do local, sem ferimentos. A informação foi confirmada pelo professor Delrik Brunne, que é proprietário da Academia de Futebol onde o jogador treinava em Cuiabá. Ele conseguiu ligar para o atleta e confirmar que ele estava bem.





Ao treinador, o jovem contou que havia um grupo de 20 garotos alojados. Deste total, quatro são das divisões de base do Flamengo.