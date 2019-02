/ / ARMADILHAS PARA ANIMAIS MAIS PODEROSAS

As armadilhas para capturar animais são usadas desde muitos e muitos anos atrás e elas ajudaram os seres humanos a capturarem seus alimentos, hoje vou te mostrar algumas “traps” que podem te ajudar no dia-a-dia.





ARMADILHA PARA PEIXE E CARANGUEJO

Pescar é algo muito divertido, mas algumas pessoas não tem muita paciência de esperar o peixe fisgar o anzol. Se você é uma dessas pessoas não se preocupe, essa armadilha vai te ajudar muito a capturar alguns peixes e também caranguejos. Para produzir essa armadilha você vai precisar de um pedaço de bambu, escolha um local ao lado de um rio e faça um buraco, após cavar o buraco coloque os pedaços de bambu de forma que parte deles fique mergulhados na água, após isso adicione algumas iscas para chamar a atenção dos peixinhos para concluir a “trap” cubra o buraco com galhos para evitar que outros predadores pegue seus peixes. Espere algumas horas e pronto, seu almoço esta garantido, sua armadilha funcionou 100% garantiu alguns peixes e alguns caranguejos. Após retirar os peixes de dentro basta cobrir com os galhos novamente e aguardar de novo.





PEGANDO O RATO

Muitas pessoas têm problemas com roedores em suas casas e se você assim como eu não gosta que maltrate os animais vai gostar dessa forma de capturar aquele ratinho que vive comendo seus biscoitos no armário.

Para fazer essa armadilha você vai precisar de: 1 garrafa pet, 2 elásticos, 2 palitos de espetinhos, 1 clip, 1 pedaço de linha e amendoim. Corte a garrafa deixando uma parte intacta, faça os furos e passe os palitos de forma que os elásticos fiquem esticados. Fure o fundo da garrafa para adicionar o clip, feito isso sua ratoeira esta pronta. Veja como funciona.





ARMADILHA PARA COBRA

Se onde você mora você esta tendo problemas com cobras aqui vai uma dica para capturar ela sem precisar mata-la.

Para criar essa armadilha você vai usar alguns pedaços de bambu, após medir a largura que ficara dentro deixa a outra parte mais fina para que sirva de alavanca.

Faça um corte onde a parte maior será encaixada junto desse corte faça um pequeno corte e adicione outro pedaço de bambu onde nele será amarrado um elástico. Após isso faça um buraco do outro lado do bambu, este será o gatilho da armadilha que é acionado assim que o animal toca no pedaço de madeira que passa para o interior do bambu. Feito isso adicione as iscas e camufle o local. Depois de capturada você pode entregar para as autoridades responsáveis ou soltar em alguma área em que ela não ofereça nenhum risco.

PEGANDO POMBO

Para capturar um pombo você não precisa varias coisas como o Dick Vigarista e sua equipe fazia para pegar o pombo você deve escolher um local onde você vai usar um pedaço de papelão para marcar onde deve cavar. Após fazer cavar o buraco cole um palito de espetinho no pedaço de papelão e fixe-o no chão de forma que o papelão feche o buraco. Feito isso Prenda um cano no chão para que ele sirva de alavanca da armadilha, após isso amarre um barbante na ponta da alavanca e a outra ponta no centro do papelão, use algo como contrapeso para manter a armadilha fechada depois de capturar seu pombo. Veja como ela funciona perfeitamente, e após a captura você pode soltar o animal em outra área sem maltrata-lo.





CAPTURANDO JACARÉ

Se por um acaso você esta tendo problemas com algum jacaré devorando os animais ou apenas colocando medo nas pessoas ai da sua região, aqui vai uma dica de como capturar o animal sem maltrata-lo. Para esta armadilha você vai precisar de um arco e flecha, pode ser um caseiro mesmo, depois de escolher um lugar para preparar a armadilha, pregue, no chão dois pedaços de madeira e amarre o arco.





Pregue mais dois pedaços de madeira que serão o gatilho, amarre um barbante na flecha e puxe para medir após isso com um galho faça um arco onde colocara a corda com um nó de forca. Após isso basta colocar a isca bem próxima do gatilho e esperar algum tempo e pronto! Está pego o jacaré. Agora é só entregar para o órgão responsável ou até mesmo você levar e soltar em outra área que não ofereça risco para outras pessoas.

