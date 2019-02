/ / Após ultrapassar marca de 50 jogos pelo Bordeaux, Otávio planeja semana de duelos contra Balotelli e craques do PSG

Vai ser uma semana daquelas para o meio-campista Otávio. O time do brasileiro tem dois duelos complicados pela frente, e ambos fora de casa. Pode ser a oportunidade que o Bordeaux tanto corre atrás para mostrar sua força e subir na tabela do Campeonato Francês.





Nesta terça-feira, o Bordeaux tem pela frente o Olympique de Marseille, do centroavante italiano Balotelli e do brasileiro Luiz Gustavo, ex-jogador da seleção brasileira. Para Otávio, duelo ‘mais que complicado’. “Vai ser uma semana de jogos complicados, e longe do nosso torcedor. O Olympique tem vários jogadores de qualidade. O Balotelli e o Luiz Gustavo são só dois. O Balotelli é muito forte e também habilidoso, temos que ter atenção. O Luiz Gustavo é uma referência pra mim pela carreira e pela bola que tem. Mas o time todo deles é forte. Vamos ter um jogo mais que complicado, mas acreditamos na nossa força”, afirmou.





A segunda parada da semana parece ser ainda mais dura. Otávio e seus companheiros vão medir forças no sábado com o poderoso PSG. Mesmo com a ausência de Neymar, o meio-campista ex-Atlético Paranaense sabe que vai ter muito trabalho. “São esses jogos que gostamos de jogar, duelos difíceis, contra times muito fortes. Depois do Olympique já tem o PSG. Eu particularmente queria que o Neymar jogasse, deixa a partida mais especial. Só que o PSG não é só ele, muito pelo contrário. Tem Di Maria, Mbappe, Cavani, Thiago Silva, enfim, se eu ficar falando um por um não dá. É uma equipe extremamente forte. Mas é futebol e são 11 contra 11. Vamos ter que fazer nosso melhor jogo para vencermos. E é esse o nosso foco”, disse.





Otávio, aliás, vai justamente ampliar contra Olympique e PSG uma marca importante. Em seu segundo ano na Europa, já ultrapassou a marca de 50 jogos pelo Bordeaux. “É motivo de orgulho com certeza absoluta. O Bordeaux é um clube gigante, enfrenta toda a hora clubes gigantes. Passei por muita coisa até chegar aqui. Mas sei que tenho que trabalhar todos os dias e cada vez mais para conquistar tudo que quero. Fico orgulhoso por ter mais de 50 jogos já com essa camisa tão especial”, finalizou o brasileiro, que soma 51 jogos pelo Bordeaux.





Foto: Bordeaux Foto: Bordeaux

