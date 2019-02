/ / Adversário do Sinop na Copa do Brasil vence e lidera o Pernambucano

O rival do Sinop Futebol Clube, na Copa do Brasil, tem se mostrado cada vez mais forte e preparado para enfrentar o Galo do Norte, quinta-feira (15), às 20h30, no Gigante do Norte. Ontem, mesmo com um jogador a menos, a Cobra Coral controlou a maior parte do jogo contra o Petrolina e conquistou o triunfo por 2 a 1, com gols marcados por Augusto e Jeremias e lidera a tabela do Campeonato Pernambucano, com 10 pontos, três vitórias e um empate.

Até o agora, o Santa tem caminhado bem na competição, estreou com vitória sobre o América (PE) por 3 a 0, empatou em 1 a 1, com o Flamengo de Arcoverde e goleou o Afogados por 4 a 1. Atualmente, tem 83,3% de aproveitamento no Pernambucano.

Além de todos os números jogando a favor o time de Recife, o Santa tem o reforço do meio campista Patrick Vieira, de 27 anos, revelado pelo Palmeiras, e que estava no Londrina (PR). Patrick também jogou no Yokohama FC (Japão) e São Bernardo. Ele já chegou em Recife e treina com o grupo.

No próximo dia 13, também pela Copa do Brasil, o Cuiabá enfrenta o Ypiranga.