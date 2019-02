/ / A UNIFAMA adquire 12 NOVOS ônibus para complementar sua frota, garantindo conforto e acessibilidade aos acadêmicos UNIFAMA

Para o diretor presidente da UNIFAMA Cassio Brizzi Trizzi “a aquisição de novos ônibus, foi uma necessidade, contando ainda com a oferta de novos cursos, que recentemente ouve a publicação em DOU, a procura pelo ensino superior aumentou e muito.

Nosso objetivo é oferecer desde um ensino de qualidade, nota cinco, professores qualificados, infra estrutura melhor do estado, buscamos ofertar um transporte gratuito de qualidade. Além de atender os acadêmicos das cidades vizinhas, agora também contaremos com transportes gratuitos para os moradores de Guarantã do Norte.

Acreditamos e investimos no ensino, sabemos que a formação profissional academia é precisa, para galgar sucesso profissional. Nós acreditamos e apoiamos cada membro dessa grande família UNIFAMA, o seu sonho é nosso também”.

Além dos 12 novos ônibus a faculdade conta ainda com os demais que já fazem o percurso diariamente ate a instituição.

Da Assessoria