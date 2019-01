/ / Vereadores vão as urnas escolher próximo presidente da UCMMAT

Dayane Senna

Está marcada para o dia 27 de fevereiro, a eleição para a escolha da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso – UCMMAT, para o biênio 2019-2020.

A composição da Comissão Eleitoral que conduzirá os trabalhos do pleito eleitoral é formada pelo advogado José Gerivan Evangelista (Presidente), advogada Lieda Rezende Brito (membro) e a graduanda de direito Kauanna Maria Machado Lima (Secretária).





A comissão eleitoral está encarregada de conduzir todo o processo eleitoral, bem como, analisar os registros de cada chapa e se atendem os requisitos que constam no regimento interno das eleições.

Calendário





De acordo com o calendário eleitoral divulgado pela Comissão, os vereadores tem até o dia 08 de fevereiro para registrar sua candidatura e composição da chapa. Para participar da votação, o vereador/eleitor deve estar filiado a UCMMAT até o dia 15 de fevereiro e adimplentes com a instituição até o dia 22.

"O processo eleitoral da UCMMAT será pautado no que determina o Estatuto da Instituição, bem como, nos preceitos previstos no Regimento Interno elaborado pela Comissão Eleitoral para reger o pleito e amplamente divulgado, destacando ainda, a lisura, isonomia e transparência adotadas nos trabalhos da Comissão que terá o amparo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso com a cessão de urnas eletrônicas para votação no dia 27 de fevereiro.





É importante que os pré-candidatos leiam com bastante atenção o Regimento, e se atente aos procedimentos e prazos estabelecidos, e na dúvida sobre qualquer questão inerente, procure a Comissão Eleitoral para maiores esclarecimentos", esclareceu o presidente da Comissão Eleitoral, José Gerivan Evangelista.





A escolha da nova Mesa Diretora acontece no dia 27 de fevereiro, na sede da entidade, em Cuiabá, das 08h às 17h. Conforme o estatuto da UCMMAT, a posse ocorre sete dias após a eleição, dia 06 de março.





SERVIÇO:

O que: Eleição da nova Mesa Diretora da UCMMAT

Quando: 27 de fevereiro de 2019

Onde: Rua Joaquim Murtinho, nº 1.713, Centro Sul - Cuiabá/MT

Horário: 08h às 17h





Informações: (65) 3023-3662/ 99694-8338 (Assessoria Imprensa)