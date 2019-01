/ / Ten. Cel. Av. Leonardo dos Passos de Araújo é o novo diretor do CPBV

Em solenidade militar ocorrida na manhã desta quarta-feira, 23 sob o comando de Tenente Bri gadeiro do Ar Antônio Carlos Egito do Amaral ocorreu a troca de comando do Campo de Provas Brigadeiro Velloso.

Após dois anos de muito êxito em sua missão o Ten. Cel. Av. André Mauricio Schneider passou o comando do CPBV ao Ten. Cel. Av. Leonardo dos Passos de Araújo.



Em pronunciamento durante a solenidade o Comandante de Preparo Brigadeiro do ar Egito destacou a importância do CPBV, enalteceu os trabalhos realizados pelo comandante Schneider que passou o cargo e deu as boas vindas desejando êxito ao novo comandante.





O evento foi prestigiado por diversas autoridades da Força Aérea Brasileira, autoridades civis e militares do norte de Mato Grosso e sul do Pará. Entre os presentes estiveram o prefeito de Guarantã do Norte acompanhado pelos secretários municipais do município.





Se fez e presente o presidente da Câmara Municipal vereador Valter Neves de Moura na companhia de seus assessores, e falou da importância da base aérea de Cachimbo para Guarantã do Norte e toda região.

O Ten. Cel. Av. Schneider ex-diretor do CPBV fez seu agradecimento a todos os que corroboraram para um exercício de dois anos com muitos êxitos dentro das forças armadas, também agradeceu a administração municipal de Guarantã do Norte que sempre esteve presente para apoiar todos os atos desenvolvidos na Base Aérea de Cachimbo e ressalta que a missão foi cumprida. Em pronunciamento de despedida o ex-comandante destacou as muitas ações desenvolvidas entre as quais destacou o Projeto Rondon e o Programa PROFESP e finalizou desejando boa sorte ao novo comandante Tenente Coronel Passos.



O Tenente Coronel Aviador Leonardo dos Passos de Araújo, diretor do CPBV destacou a grande felicidade de estar à frente deste desafio que é a Base aérea de Cachimbo, por ter sido confiado a ele pelo comando superior.

Passos destacou a importância da Base Aérea de Cachimbo para com a sociedade de Guarantã e região e a importância para o comando aeronáutico ter este stand aéreo-tático de treinamento e suporte para as aeronaves de combate, agradeceu ainda a presença de todos que estiveram presentes neste ato e principalmente as prefeituras que sempre são os parceiros fundamentais para que tudo dê certo em Cachimbo. O prefeito de Guarantã do Norte Erico Stevan Gonçalves ressalta a parceria da prefeitura municipal de Guarantã e o CPBV.



“Uma grande parceria com o Campo de Prova Brigadeiro Veloso e também o Coronel Schneider, só temos a agradecer pela parceria, e desejar ao Coronel Passos que aqui assume uma boa sorte, e que a parceria fique ainda mais forte, agradecer ao Major Sales com o nosso programa PROFESP e todas as parcerias que estão por vir para atender as crianças do nosso município”, finalizou Erico Stevan Gonçalves.

