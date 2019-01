/ / Tecnologias e ‘cultura maker’ auxiliam no processo de aprendizagem infanto-juvenil

Um iPad e uma lousa. O parquinho e a tecnologia. A massinha e o lego. Todos esses elementos, apesar de dialogarem em universos distintos, auxiliam no processo de aprendizagem da criança e do adolescente. Dados do Censo Escolar do Ministério da Educação, entretanto, apontam que apenas 25,2% das escolas brasileiras de educação básica utilizam de recursos tecnológicos.

Coordenadora pedagógica do Colégio Fênix – escola que se apropria do uso das tecnologias até mesmo em salas de aula – Ana Paula Custódio explica que as novas possibilidades em educação podem proporcionar resultados altamente positivos.

“Trabalhar a prática juntamente ao currículo escolar é muito bacana. Afinal, é muito mais divertido e lúdico perceber o impacto físico do vento com a criação de um cata-vento ou criar aplicativos e esquematizar um robô através da lógica da programação do que ter somente a teoria”, exemplifica a especialista ao explicar a importância de se trabalhar a culturamaker associada à tecnologia em seus planejamentos escolares.

A concepção de uma “cultura maker”, que dá nova roupagem às atividades práticas e incentiva a criatividade do aluno, já é realidade nas melhores escolas do país. Nesta perspectiva, as aulas comuns, e possivelmente monótonas, passam a ser mais interessantes, sendo trabalhadas em espaços que estimulam a autonomia do aprender através dos mais diversos experimentos.

“O espaço maker é um lugar para estimular a construção e a criação de elementos que estão diretamente associados à base curricular dos alunos. A ideia de ‘faça-você-mesmo’ foi adaptada para a escola moderna e pode nos trazer muito benefícios. No Colégio Fênix, a ‘cultura maker’ é norteada pelo material didático UNOi e é desenvolvida através da nossa metodologia sociointeracionista ativa, onde em parceria contínua o aluno é o protagonista do seu conhecimento”, reitera.

A coordenadora enfatiza que o espaço também dialoga com os projetos Bilíngue, Turing – A lógica da programação e Sustentabilidade. “Aprender fazendo proporciona uma experiência única para cada aluno. Nós acreditamos primeiro no potencial que cada um tem, depois trabalhamos no desenvolvimento das habilidades, para assim conquistar um desenvolvimento integral”, conclui.

