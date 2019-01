/ / Técnico do Mixto espera nova saga do guerreiro para o estadual

Os jogadores começam a chegar nesta sexta-feira (04), depois haverão exames médicos no sábado (05) e o primeiro treino no domingo (06.01)





O Mixto Esporte Clube (Mec) estreará contra a Associação Atlética Araguaia no Campeonato Mato-grossense de Futebol 2019 – 1ª Divisão, no dia 20 de janeiro (domingo), às 15h, no Estádio Municipal José Valeriano Costa, conhecido como ‘Zeca Costa’, com capacidade para três mil pessoas, no município de Barra do Garças (522km de Cuiabá). E o Tigre de Vargas será comandado pelo técnico, Toninho Pesso, que recém conquistou o título de campeão da Copa FMF 2018.

“O torcedor me conhece, sabe do meu trabalho e fomos coroados com um título no ano passado. Respeitamos todos os adversários, mas o Mixto mostrará sua grandeza e tradição. O torcedor pode acreditar que vamos forte. Vamos com condições de disputar entre os primeiros da tabela. O Mixto nunca desiste, ele tem vontade e chega na raça. Ele foi e ganhou quando menos acreditaram. Tem isso no DNA e repetirá a saga do guerreiro”, comentou o técnico, Toninho.

Na Copa FMF 2018, o Mixto Esporte Clube disputou o total de dez jogos, foram seis na fase classificatória, com duas vitórias e quatro derrotas, e quatro partidas na fase final, com três vitórias e um empate. Venceu o Dom Bosco por duas vezes nas finais, por placar de 2x1 no jogo de ida e 3x2 por pênaltis na volta. E, segundo o técnico Toninho Pesso, não fizeram boa campanha na primeira fase, mas surpreenderam e conseguiram os resultados necessários na segunda fase.

“Arrancamos nas semifinais. O time estava desacreditado, mas nós confiávamos no trabalho, sabíamos do potencial dos atletas e o nosso jogo havia se encaixado dentro da competição. Tínhamos começado o treinamento só dez dias antes da estreia, perdemos alguns jogadores no transcurso, mas mostramos futebol e, em consequência, alcançamos os resultados quando mais precisávamos. Foi muito sofrido, mas foi um título comemorado e bonito”, avalia o técnico, Pesso.

O Campeonato Mato-grossense de Futebol 2019 contará com a participação de dez clubes: Araguaia, Cuiabá, Dom Bosco, Juara, Luverdense, Mixto, Operário, Operário-VG, Sinop e União Rondonópolis. E, na fase classificatória, o Mixto pegará o Araguaia no dia 20/01, depois o Dom Bosco no dia 27/01, o União em 03/02, o Cuiabá em 10/02, o Juara em 16/02, o Operário-VG em 23/02, o Sinop em 09/03, o Luverdense em 16/03 e o Operário LTDA em 20/03.

“Mixto é quem mais tem títulos no estadual. São 24 troféus de campeão em 76 edições. A diretoria não tem medido esforços e nós teremos um grande time. O tempo de trabalho será curto, teremos apenas duas semanas de preparação à estreia, mas tenho certeza que pegaremos corpo ao longo da competição e faremos um grande espetáculo. Vamos brigar pelo título. Os atletas chegam sexta, os exames médicos no sábado e o 1° treino no domingo”, finaliza Pesso.

Conforme o presidente do Mixto Esporte Clube, Walter Hudson Fernandes, o elenco será formado por oito jogadores jovens oriundos do rol de campeões da Copa FMF e outros treze atletas experientes vindos de fora e possuidores de bagagem internacional e nacional em grandes clubes. Segundo ele, a mescla de jovens e experientes formará um grupo coeso, competitivo e com força para jogar com os nove rivais. São atletas considerados gabaritados para trazer resultado.

“Faremos uma administração com pés no chão e com olhos no horizonte. Não queremos endividar o clube e deixar atletas sem receber. Temos feito isso desde a gestão anterior e isso tem gerado resultados. Nosso grupo gestor fez a primeira gerência em 2017 e 2018 e entra na segunda em 2019 e 2020. E o Toninho foi escolhido por estar preparado para dirigir a equipe e por querermos manter a continuidade do trabalho. Confiamos e brigamos para tê-lo”, disse Fernandes.

Portfólio

Antônio Pesso Romeiro Júnior, o técnico ‘Toninho Pesso’, um paulista de 33 anos, tem três passagens pela história do Mixto Esporte Clube. Primeiro uma campanha regular, mas sem classificação no estadual de 2017, uma segunda passagem como coordenador de categoria de base no mesmo ano e uma terceira com a conquista do título da Copa FMF 2018. E agora começa a quarta passagem com a recontratação para o Campeonato Mato-grossense de 2019.

Já foi técnico no Grêmio Barueri LTDA (SP), no Clube Esportivo Operário Várzeagrandense (MT), no União Esporte Clube Rondonópolis (MT) e ainda no Sport Club Santa Rita (AL). Também auxiliar técnico no Itumbiara EC (GO), de 2014 até 2016, e no Vila Nova AC (MG). É formado em Licenciatura de Educação Física e tem licença A CBF para treinador. Mais informações estão disponíveis na página do clube na rede social Facebook.

Assessor de Imprensa: Junior Martins

Crédito Fotografia: Junior Martins

Contato Imprensa: (65)99611-8288