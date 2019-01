/ / substitutos em Guarantã do Norte e outros 11 campi

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) lançou, na quarta-feira (2), um edital que prevê a seleção e contratação temporária de 22 professores substitutos para 12 campi da instituição.

As inscrições começam nesta sexta-feira (4) e podem ser feitas até o dia 23 de janeiro. A remuneração varia conforme a graduação dos profissionais. Os salários vão de R$ 2,2 mil até R$ 5,7 mil.

Segundo o instituto, as vagas são para as seguintes áreas de trabalho: administração, história, língua portuguesa, matemática, química, português/espanhol, física, agroindústria, filosofia, secretariado, turismo, engenharia elétrica, português/inglês, português/literatura, pedagogia, informática e geografia.

Os campi de atuação são os de Alta Floresta, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis e Sorriso.

Seleção

O processo seletivo simplificado será feito por meio de exame de desempenho didático. Para participar o candidato deve apresentar alguns documentos, como documento oficial de identidade; certificado de graduação conforme formação acadêmica exigida; CPF e título de eleitor e outros.

O exame de será realizado no dia 29 de janeiro, no campus para o qual o candidato se inscreveu.

O Resultado Final será divulgado nos campi a partir de 4 de fevereiro de 2019.

Fonte: G1