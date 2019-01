/ / Sinop vence por WO e arca com custos de partida normal

Por Julio Tabile/Assessoria

O Sinop Futebol Clube cumpriu com todas as obrigações para realização de um jogo oficial pelo campeonato Mato-grossense, porém o adversário, o Juara Atlético Clube não compareceu por não ter jogadores regularizados no BID.

O trio de arbitragem; Rodrigo Fonseca, auxiliado por Marcelo Grando e Joadir Leite e Hermes Silva quarto árbitro aguardou 20 minutos para decretar o WO.

Conforme o regulamento o Sinop vence por 3 x 0, soma três pontos na tabela de classificação. O Juara ainda deverá ser penalizado com uma multa pelo TJD, mas não corre risco de eliminação do campeonato.

Vários torcedores foram ao gigantão e puderam acompanhar um jogo treino entre os titulares e reservas do Galo do Norte.Conforme o treinador Gianni Freitas, a não realização do jogo prejudica pela preparação dos atletas.

“Existe um cronograma de treinos, concentração e os atleta estavam motivados para o jogo, aí acaba frustrando. Teremos mais uma semana até a estreia agora fora de casa contra o Luverdense no Passo das Emas”, comentou.

A próxima partida do Sinop em casa será dia 30 de janeiro, contra o Cuiabá.





Borderô do jogo:

R$ 3.870,00 taxa de arbitragem

Policiamento 560,00

Ambulância 1.000,00

Pintura do campo 500,00

Total: R$ 5.430,00