/ / Sinop não segura vitória e empata com Cuiabá no último minuto pelo mato-grossense

O Sinop empatou com o Cuiabá, em 1 a 1, no Gigante do Norte, na terceira rodada do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello. Foi o primeiro clássico entre o atual campeão e o vice e a estreia do Galo diante de mais de 1,7 mil torcedores. Com este resultado, o time da capital segue líder com 7 pontos e o Sinop é vice-líder com 4. O gol sinopense foi de Riquelme. O Dourado empatou, aos 46 do segundo tempo, em cobrança de pênalti, com Caio Dantas.

O Cuiabá começou o confronto tentando manter mais a posse de bola e teve grande chance com Alê, que chutou da entrada da área mas o goleiro sinopense Guilherme defendeu. Cauteloso após a derrota para o Luverdense, o Sinop foi, aos poucos, ‘estudando’ o adversário. E a melhor chance que teve resultou em gol. O atacante Riquelme, aos 30 minutos, avançou pela esquerda, tentou cruzar, a bola pegou efeito e encobriu o goleiro do Cuiabá: 1 a 0. O Sinop passou a mandar na partida após a vantagem. O técnico Itamar foi expulso no final do primeiro tempo, por reclamação.

No intervalo, o treinador decidiu mudar a formação do ataque e colocou Junior no lugar de Magno. O time da capital começou a etapa complementar mais veloz e Junior sofreu falta aos 3 minutos. Eduardo Ramos cobrou e a bola foi para fora. O Galo do Norte recuou e, até os 10 minutos, praticamente só se defendia. A primeira jogada de ataque do time sinopense na segunda etapa foi com Riquelme, pela esquerda, mas a zaga cortou.

Aos 15, Caio Dantas chegou bem na grande área do Sinop e o goleiro defendeu o lance que poderia resultar no gol de empate. O Sinop respondeu logo. Fabiano recebeu na intermediária, chutou e o zagueiro mandou para escanteio.

Explorando mais os contra-ataques, o Galo do Norte passou a fazer mais faltas. Leo Colmann fez falta no volante do Dourado e levou amarelo, aos 25 minutos.

O treinador do Sinop, Giani de Freitas, mudou o time aos 27 minutos. Colocou Natan no meio para ajudar a conter o ataque adversário. Aos 32, Alê reclamou que jogadores do Sinop estavam fazendo cera e levou amarelo.

O Cuiabá quase empatou na tabela entre Eduardo Ramos e Jailson mas novamente o sistema defensivo do Sinop cortou. Foi o último lance que saiu para Rodrigo Fumaça entrar no ataque.

Giani mudou novamente o time colocando Batista entrou no lugar de Fabiano reforçando o ataque porque o Galo pouco criava e praticamente só se defendia.

Aos 45 minutos, pênalti para o Cuiabá. Junior Todinho entrou na grande área, sofreu falta e o árbitro marcou penalidade. O goleiro Guilherme reclamou e levou amarelo. Caio Dantas cobrou e marcou: 1 a 1 conseguindo bom resultado para o time da capital que segue líder após 3 rodadas.

Sinop: Guilherme, Marquinhos, Boré, Gustavo Henrique, Daniel, Wilson (Natan), Leo Colmann, Deivison Pikachu, Fernando, Fabiano Mendes (Batista) e Riquelme.

Cuiabá: Victor Souza, Toty, Danrlei, Edson Borges, Escobar, Weriton, Alê (Valdeir), Magno (Junior), Caio Dantas, Eduardo Ramos e Jailson (Rodrigo Fumaça)

Público: 1.602 pagantes e a renda foi de R$ 17, 9 mil. Público total 1.752 pessoas no Gigantão

1º Cuiabá 7 pontos

2º CEOV – Operário 7

3º Sinop 4

4º Mixto 4

5º Luverdense 3

6º Dom Bosco 3

7º União 2

8º Araguaia 2

9º Operário FC 0

10º Juara 0