/ / Sinop estreia na Copa do Brasil dia 6 de fevereiro

O Galo do Norte vai enfrentar o Santa Cruz do Recife, em jogo único, dia seis de fevereiro às 21h30min (horário de MT), no Gigante do Norte, pela Copa do Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta sexta-feira (11), a tabela da competição que reúne 91 equipes.

Além do Galo do Norte o Luverdense também joga na mesma data e horário, enfrentando o Corumbaense, em Corumbá-MS, em partida única com vantagem do empate.

O Mixto jogará dia sete, às 20h30, na Arena Pantanal contra o CSA de Alagoas e o Cuiabá, será o último clube Mato-grossense a estrear na Copa do Brasil deste ano, jogando no estádio Zerão, no Amapá, contra o Ypiranga, às 20h30.

A abertura da edição deste ano, será dia cinco de fevereiro, às 22h30 (horário de Brasília), com o River do Piauí recebendo o Fluminense-RJ, no estádio Alberto Silva em Teresina.

Conforme o regulamento, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Inter e São Paulo só entram na Copa do Brasil na fase DE oitavas de finais, por estarem disputando a Libertadores da América.

A Copa do Brasil tem término previsto para o dia 11 de setembro, com 20 datas disponíveis. São oito fases: as duas primeiras fases serão em jogos únicos; o campeão se classificará para a Copa Libertadores da América de 2020.

Por Julio Tabile