/ / Sinop estreia hoje na Copa São Paulo e terá jogadores experientes

Por Julio Tabile/Assessoria

O Galo do Norte entra em campo nesta quarta-feira (02), às 18h15 (horário de MT), para enfrentar o Ituano-SP, na abertura da 50ª Copa São Paulo de Futebol Junior.

Esta será a segunda participação do time Mato-grossense na competição, a outra foi em 2012, onde enfrentou o Athlético-PR, o Marília e Linense, ambos de São Paulo. O time não avançou de fase.

A chave 17, tem como favoritos para ficar com as duas vagas à próxima fase, o time de Itu e o Corinthians, que faz a partida de fundo contra o Ricanato-TO, no estádio Novelli Júnior logo após o duelo do Galo.

Mas o Sinop quer surpreender e, para o jogo desta noite contra os donos da casa, o treinador William Araújo acredita que além do fator torcida, a tradição do Ituano em apostar na base, revelando jogadores para o mercado brasileiro, são complicadores, mas nada que o time do Nortão, não possa surpreender.

“O favoritismo é todo deles, mas chegamos até aqui, nos preparamos, temos jogadores de qualidade, que já jogaram a Copinha e podem nos dar uma reposta positiva em campo. Eu acredito no meu time”, disse.

O lateral Pedro, já disputou a Copinha pelo Oeste-SP, o meia Lucas Lemes pelo Atlético Goianiense e outro meia, Guilherme Giraldi vestiu a camisa da Águas Claras e Penapolense-SP em duas edições da Copinha e os três serão titulares logo mais.

A provável equipe do Sinop que sairá jogando terá Lucão, Kevin, Willian, Banga e Pedro, Luan, Giraldi , Lucas Lemes e Daniel, Heitor e Mosquito.

No sábado às 20h30, o Sinop faz sua segunda partida enfrentando o Corinthians, também em Itu. No dia 8, fecha a primeira fase diante do Ricanato-TO às 18h15.