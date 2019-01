/ / Sinop deseja acesso à Série C e mira fim de jejum

Considerado a terceira força do futebol de Mato Grosso, o Sinop Futebol Clube começa a temporada de 2019 disposto a deixar o atual posto e subir uma posição a mais. Três vezes consecutivo vice-campeão mato-grossense – 2016, 2017 e 2018 -, o ‘Galo’ do Norte trabalha desde do último dia 8 de dezembro de 2018, visando uma preparação forte para fazer frente aos favoritos e poderosos Cuiabá e Luverdense.

Mesmo reconhecendo o poderio financeiro que os adversários possuem para montar elencos fortes, o clube deseja muito quebrar a série negativo de três vice seguidos. Contratado pela nova diretoria do Sinop para administrar o departamento de futebol do clube, o gestor esportivo Márcio Cabral ressalta que o trabalho mira obter sucesso nas competições que o ‘Galo’ disputará neste ano.

Além do Estadual, marcado para iniciar no próximo dia 19 de janeiro, a equipe terá pela frente a Copa do Brasil, torneio que enfrentará o Santa Cruz de Recife e mais o Campeonato Brasileiro da Série D. Segundo o dirigente, mesmo desejando a conquista do torneio caseiro, o alvo mesmo é obter o tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano.

“Estamos trabalhando muito para atingirmos nossos objetivos. Queremos muito conquistar o Estadual. Vamos fazer de tudo para fazermos uma campanha surpreendente. Mas temos que reconhecer que Cuiabá e Luverdense estão bem a nossa frente. Mas não deixaremos de lutar”, disse Cabral, um dos responsáveis direto pela contratação do técnico Giani Freitas, profissional da nova safra de treinadores no futebol de Mato Grosso.

O dirigente vê o Cuiabá como maior empecilho para que o Sinop conquiste o Estadual deste ano. Para ele, por conta da ótima situação financeira, o ‘Dourado’ montará um grupo muito forte, visando não só o Mato-grossense como também a Copa do Brasil e em seguida já a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. “De cara o Cuiabá começa com uma equipe forte. É muito difícil bater um clube com a estrutura que o nosso adversário dispõe. Mas vamos lutar até ao fim”, disse Márcio Cabral.