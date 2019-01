/ / Sinop bate tocantinenses e se despede com vitória da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Sinop derrotou, o Capital-TO, por 2 a 1, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o Galo se despede em terceiro no grupo 17, com 3 pontos. Já a equipe tocantinense vai embora na lanterna, sem somar nenhum ponto.

O Sinop abriu o placar no estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu (SP), logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com Mosquito. O Capital empatou, aos 17, com Vinicius Pará. Quando o jogo parecia caminhar para o empate, Cristian, aos 47 do segundo tempo, marcou e decretou a vitória do Galo.

Conforme Só Notícias já informou, Sinop e Capital já estavam eliminados e entraram em campo, hoje, apenas para cumprir tabela. O Galo perdeu na estreia, para o Ituano, por 2 a 0. No segundo jogo, foi goleado, por 4 a 1, pelo Corinthians.

O Timão ficou em primeiro lugar, com 7 pontos. Ituano terminou na segunda posição, também com 7 pontos, mas perdendo nos critérios de desempate. As duas equipes, que já se classificaram com antecedência, entraram em campo, esta noite, e empataram esta noite.

Na próxima fase, o Corinthians irá enfrentar o Porto, do Pernambuco. Já o Ituano encarará o RB Brasil.

Só Notícias/Herbert de Souza (foto: Júlio Tábile/assessoria)