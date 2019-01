/ / Sine em MT disponibiliza mais mil vagas de emprego

Lucas do Rio Verde é o município com a maior oferta de vagas (226), seguido por Sapezal (210). Mas há oportunidade em 29 municípios mato-grossenses.

Isa Sousa | Setas-MT

A Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social de Mato Grosso (Setas-MT) informa que estão abertas 1.189 vagas de emprego em 29 municípios. As ofertas são do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Lucas do Rio Verde é o município com a maior oferta de vagas: são 226. Deste total, o destaque vai para 50 ocupações de apanhador na cultura, 35 de operador de processo de produção e 10 para montador soldador. O restante varia em funções como ajudante de obras, auxiliar administrativo, classificador de grãos, mecânicos, dentre outros.

Sapezal é o segundo em número de ofertas de trabalho, com 210. Destaque para as funções de operador de máquina agrícola (67), auxiliar de linha de produção (60), auxiliar de agricultura (40) e trabalhador agropecuário em geral (10). As demais são para funções como auxiliar administrativo, vaqueiro, cozinheiro, motorista de caminhão, dentre outras.

Mais vagas, em mais municípios mato-grossenses, podem ser acessadas abaixo (em anexo).

Interessados

As pessoas interessadas nas vagas devem procurar a unidade do Sine mais próxima de sua residência. Em Cuiabá, o Sine atende na unidade do Ganha Tempo Ipiranga, na Avenida Desembargador Lobo, s/n, Centro, e na unidade do Ganha Tempo CPA I, na Rua Alenker s/n, CPA I, Morada da Serra, das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira.

Em Várzea Grande, o atendimento é das 10h às 19h, de segunda à sexta-feira, e está localizado no Várzea Grande Shopping, no bairro Jardim Aeroporto. A Setas reforça que é importante que os cadastros dos trabalhadores no Sine sejam sempre atualizados. Para aqueles que ainda não possuem cadastro no sistema, é preciso procurar as unidades acima e realizarem o cadastramento. O processo é gratuito.