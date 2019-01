/ / Serralheiro de Guarantã do Norte transforma sucata em objetos utilitários

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)





Tirar do lixo sucatas de ferros e transformar em objetos para o uso diário é o que faz o serralheiro e artesão, Mauro Sergio e seu auxiliar Polaquinho, onde eles transformam uma simples peças de ferro descartado em churrasqueira, tachos, banquinho e outros objetos.Com um disco de arado e uma roda de carro, ou um aro de pneu de bicicleta ou moto, na mão dos dois é transformado em uma churrasqueira que pode ser alimentada com carvão ou álcool. em sua serralheria que é mais um atelier, ali pode-se encontrar vários tipos de churrasqueiras e banquetas e outros objetos.O seu auxiliar Ademilson, mais conhecido como Polaquinho, com as suas delimitações já que é um cadeirante, mas muito eficiente, juntamente com Mauro Sergio, sempre usando de suas ideias fértil, transformam o que se encontra no lixo, peças que contribui muito no dia-a-dia de cada um de nós.Para quem pretende adquirir uma das peças é só se dirigir até a serralheria, que se localiza, no Residencial Maranata, na Rua 7 de Setembro, nº 9, na Cidade de Guarantã do Norte/MT.