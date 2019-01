/ / Secretário diz que Estado retomará Jogos Estudantis e Arena Pantanal ficará para o futebol

O secretário estadual e Esporte e Cultura, Alan Kardec, que está licenciado para terminar seu mandato como deputado estadual, adiantou, em primeira mão ao Só Notícias, que vai realizar os Jogos Estudantis Regionais (Jorem’s) e Jogos Estudantis Estaduais (Jem’s), ‘desativados’ no último ano pela gestão passada. Ele também garantiu a realização dos Jogos Escolares da Juventude e a possibilidade de organizar os Jogos Abertos. “A gente ficou triste com o fim do esporte, especialmente o esporte educacional no estado de Mato Grosso na última gestão. Um dos motivos que eu topei de ir para a secretaria é por conta da recuperação do esporte no nosso estado”, disse.

Kardec, que é profissional da Educação Física, diz que tem o compromisso do governador Mauro Mendes (DEM) para realizar os jogos escolares e garantir a participação em competições nacionais. Por isso, ele permaneceu na Assembleia para votar a Lei Orçamentária Anual (LOA) e assegurar recursos para a pasta.

“Eu gostaria de passar um recado para os esportistas voltarem a ter crédito, dar este voto de confiança na gente porque temos estes dois caminhos. A questão dos Jogos Escolares da Juventude, categoria A e B e a ida para o nacional, e a realização novamente do Jorem’s e Jem’s. Isso é crucial e já está garantido e a gente precisa realizar. E ainda sonho com os Jogos Abertos, porque estes meninos precisam ver os adultos jogando e a gente não realiza os Jogos Abertos há muito tempo”, declarou.

O secretário também garantiu apoio ao futebol profissional em parceria com a Federação Mato-grossense de Futebol e com a disponibilização da Arena Pantanal para o Cuiabá disputar em casa as 19 partidas da Série B.