/ / Quarta edição do “Simpósio do Hospital Santa Rosa em Gestão Hospitalar” acontece em maio

Cuiabá receberá nos dias 16 e 17 de maio a quarta edição do “Simpósio do Hospital Santa Rosa em Gestão Hospitalar”. O evento – que já se consolidou como oportunidade de aprimoramento técnico para os profissionais de Mato Grosso – chega para fomentar debates estruturantes voltados para a melhoria da gestão dos serviços de saúde. O encontro será realizado no Hotel Deville.





De acordo com o diretor presidente do Grupo Santa Rosa, José Ricardo de Mello, o simpósio tem como foco reunir gestores da área de saúde, empresários do segmento, médicos e estudantes de medicina em prol de apresentar informações que visem ampliar as relações comerciais, humanas, sociais e tecnológicas.





“Discutir a saúde é o que a saúde precisa. Investir em ações que possam difundir conhecimento é primordial para a garantia de sua qualidade, sustentabilidade e segurança. Se novos olhares guiam o futuro, antes temos como desafio compreender o passado e avaliar o presente. Tanto que prezamos por temas atuais e contamos com a presença de palestrantes e convidados de prestígio nacional e internacional que pensam o setor de forma inteligente”, reforça.





ACREDITAÇÃO – Ao completar 20 anos, o Santa Rosa é o único hospital de Mato Grosso certificado pela Acreditação Canadense, nível Diamond – uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo. A instituição também é certificada em Excelência, Nível III, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e em Nível 6 da EMR Adoption Model (EMRAM) pela Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Analytics.





Assessoria de Imprensa Hospital Santa Rosa - ZF Press