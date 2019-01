/ / Preso por tentativa de homicídio motorista que bateu em duas carretas próximo a Nova Mutum

Policiais civis prenderam, neste domingo à tarde, em Nova Mutum, o condutor de uma caminhonete Hilux preta que, neste domingo, dirigia perigosamente pela BR-163 entre Mutum e Posto Gil e acabou batendo em duas carretas. Ele foi encaminhado ao hospital em Mutum e, depois de medicado, acabou sendo preso, acusado de tentativa de homicídio em Lucas do Rio Verde, devido a briga de trânsito. O acusado P.H.O, 22 anos, teria se envolvido em uma leve colisão, neste domingo de madrugada, na avenida Amazonas, e houve desentendimento entre ele e o dono do outro carro. O jovem é acusado de fazer um disparo que acertou a vítima (estaria fora de perigo).

Em seguida, de acordo com que apurou a polícia, ele fugiu sentido BR-163. Ao que tudo indicado, estaria dirigindo bêbado e, segundo a PRF, não é habilitado. De acordo com um investigador da Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, “ele saiu do estabelecimento embriagado e fez o disparo por motivo fútil pois deu ré em sua caminhonete e bateu o carro que estava atrás. A vítima foi falar com ele e acabou atingida no rosto e, graças a Deus, está fora de perigo. Ele achou que tinha matado a pessoa, tentou fugir e ocorreu o acidente”, disse o investigador, destacando o trabalho conjunto com policiais militares de Lucas e investigadores em Nova Mutum para prender o acusado, que teria antecedentes por envolvimento em furtos em fazendas.

Conforme Só Notícias já informou, o acidente que ele causou envolveu duas carretas uma Scania, branca, com placas de Pinheiro Preto (SC) e outra com placas de Gabriel Garibaldi (RS). Os motoristas das duas carretas saíram ilesos e assinaram termo de recusa de atendimento médico. A caminhonete, placas de Nova Canaã do Norte, seguia sentido Norte e colidiu lateralmente com uma das carretas e em seguida bateu frontalmente com a outra. Os três veículos saíram da pista. Uma carreta, frigorífica, ficou às margens da rodovia na pista sentido Nortão.

Uma mulher que estava em um veículo que seguia logo atrás da Hilux percebeu que algo de errado estava acontecendo, já que a caminhonete invadiu por diversas vezes a pista contrária, e ficou buzinando na expectativa de chamar a atenção e fazer com que o homem parasse no acostamento. Ela também filmou as manobras e o momento da colisão.

Por ó Notícias com David Murba com correspondente em Lucas do Rio Verde (atualizada 08:02h - fotos: reprodução)