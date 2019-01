/ / Prefeitura Municipal realiza importante reunião referente ao selo de origem de produtos alimentícios

Dezenas de produtores compareceram na primeira reunião referente ao selo de origem de produtos alimentícios artesanais para produtores de Guarantã do Norte.

O Selo de Origem Artesanal será concedido pela SEDEC, mediante a previa inspeção da equipe do SIM – Serviço de Inspeção Municipal.

Lorem Renata Furtado, Medica Veterinária explicou o que é o Selo de Origem Artesanal.

“ O selo é pra pequeno produtor rural ou aqueles produtores que fazem diversos tipos de alimentos como Bolachas, pão, faz aquele queijo meia cura entre outros, a ideia de selo, é realizar inspeções dos locais de produção para que sejam produzidos de forma higiênica e que sigam as normas legais tendo orientações de como realizar cada item da lei dentro das normas de qualidade também, lembrando que o selo não é obrigatório, porem os produtores que estiverem com o selo, poderão dar garantia dos produtos com qualidade e higiene de fabricação.” Finalizou Lorem Renata.

Os produtores rurais de Guarantã do Norte avaliaram positivamente o Selo de Origem.

O produtor rural Altair Rogerio falou sobre esta importante reunião.

“Este era o anseio nosso de organizar e aperfeiçoar cada vez mais, então eu fico muito feliz, está tendo uma repercussão tão grande que os amigos de outros municípios já estão me pedindo que quando estiver pronto o selo, pra mandar cópia da lei e do selo para eles poderem implantar nos outro municípios e deixar organizado, isso tudo é motivo de orgulho para todos nós, isso nunca aconteceu, agora só tem a melhorar”. Finalizou o produtor.

O produtor José Aparecido destacou também que o selo irá agregar valor e ajudar nas vendas dos produtos, sendo que poderá vender até para mercados tendo o selo de origem.

A vigilância Sanitária do município estará junto auxiliando e orientando e fiscalizando a higiene e limpeza dos locais de produção garantindo o cumprimentos das normas e leis vigentes.

A secretaria Valeria Ribeiro destacou a seriedade do Selo e relatou como irá funcionar.

“O Selo de Origem deixa os produtores mais aptos a fabricar seus produtos e comercializar com garantia de que foi feito ou produzido dentro das normas técnicas, que tem uma fiscalização garantindo a qualidade para o consumidor. Tudo isso é uma parceria do Prefeito com a EMPAER a vigilância sanitária a SEDEC e os produtores.

Os produtores que tiver interesse em adquirir o Selo, é só vir até a Secretaria e fazer o requerimento que em breve será visitado”. Finalizou Valeria.

DA Assessoria